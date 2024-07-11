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        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!

        Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve kontratını elinde bulunduran Adrien Rabiot için girişimlerini sürdürüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:43
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          Galatasaray'da öncelik transferlerinden biri olan orta saha takviyesi için çalışmalar devam ediyor.

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          Orta sahaya dünyaca ünlü bir futbolcu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

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          DAZN'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot transferinde ısrarcı olduğu ve Fransız yıldız için girişimlerine devam ettiği belirtildi.

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          Öte yandan Rabiot'un sözleşmesinin sona erdiği Juventus'taki durumunun ise henüz kesin olarak netlik kazanmadığı kaydedildi.

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          Fransa ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılan 29 yaşındaki Rabiot, geçen sezon Juventus'ta çıktığı 35 maçta 5 gol attı ve 3 asist yapmıştı.

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