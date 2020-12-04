Müslüman dünyası için cuma günü mübarek kabul edilir. Cuma günü ibadet etmenin, Kur'an okumanın, tesbih çekmenin sevabı çok büyüktür. Müslümanlar, sevap kazanmak ve günahlarından arınmak için cuma gününü ibadet ederek geçirir. Cuma günü nasıl ibadet edilir? Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından da müjdelenen cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir? Cuma günü Kuran-ı Kerim okumanın fazileti nedir?

CUMA GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden kişi Allah'tan ne isterse verilir.

CUMA GÜNÜ NASIL İBADET EDİLİR?

Müslümanların cuma günü başlıca ibadeti şüphesiz cuma namazıdır ancak cuma günü yapılacak ibadetler namazla bitmez. Cuma günü bol bol dua edilmeli, Kur'an okunmalıdır. Hadislere göre cuma günü ibadetleri:

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla

aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan

edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]

CUMA GÜNÜ KUR'AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ

Cuma günleri Kur’ân tilâvetine ağırlık vermek yüksek mükâfata mebni bir iştir. İmam Nevevî (Rahimehullâh),Cuma günleri Kur’ân-ı Kerîm okumanın diğer günlere nazaran daha fazîletli olduğunu belirtmiştir. Haftada bir hatim yapmayı âdet edinmiş olan Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh)ın da hatmine Cuma gecesi başlayıp perşembeyi cumaya bağlayan gece tamamladığı nakledilmiştir. Yâsîn-i Şerîf, Sûre-i Kehf ve Sûre-i Duhân’ı Cuma günü okuma hakkında hususî fazîletler vârid olmuştur.