Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan da deprem bölgesinden Mersin'e gelen depremzedelerle maçı tribünde birlikte izledi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç kıran kırana başladı. İlk periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, bu periyot 15-15 berabere bitti. İkinci periyotta oyunun hakimiyetini ele alan Mersin ekibi, devreye 42-24 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise aradaki sayı farkını açan Çukurova ekibi, bu periyotu da 58-48 önde tamamladı. Maçın son periyotunda iyice oyuna ağırlığını koyan ÇBK, serinin ilk maçını 84-56 kazandı.