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Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges Basket: 84-56 (MAÇ SONUCU)

Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroLeague son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Tango Bourges Basket'i 84-56 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Giriş: 14.03.2023 - 21:58 | Güncelleme: ABONE OL
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges Basket: 84-56 (MAÇ SONUCU)
İHA

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Tango Bourges Basket'i 84-56 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç kıran kırana başladı. İlk periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, bu periyot 15-15 berabere bitti. İkinci periyotta oyunun hakimiyetini ele alan Mersin ekibi, devreye 42-24 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise aradaki sayı farkını açan Çukurova ekibi, bu periyotu da 58-48 önde tamamladı. Maçın son periyotunda iyice oyuna ağırlığını koyan ÇBK, serinin ilk maçını 84-56 kazandı.

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan da deprem bölgesinden Mersin'e gelen depremzedelerle maçı tribünde birlikte izledi.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ofer Manheim xx, Gintaras Maciulis xx, Suzana Vujicic xx
Çukurova Basketbol: Jelena Dubljevic x 8, Laura Cormelius xx 11, Gökşen Fitik x 6, Sinem Ataş x 3, Elizabeth Williams x 8, Chelsea Gray xx 10, Quanitra Hollingsworth x 2, Tiffany Hayes xxx 19, Aleksandar Crvendakic xx 15, Esra Ural Topuz x 2
Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson xx 12, Anete Steinberga x 2, Endene Miyem xx 10, Pauline Astier x 6, Laetitia Guapo x 6, Elodie Godin x 6, Alix Duchet x 7, Kayla Alexander x 7
1. Periyot: 15-15
Devre: 42-34 (ÇBK lehine)
3. Periyot: 58-46 (ÇBK lehine)

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