Türkiye barometresi yeni yıl özel raporu araştırmasına göre; Türkiye’nin en beğendiği TV Dizisi Çukur (%9) olarak belirtildi.

En beğenilen erkek dizi oyuncusu ise Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli (%6) oldu.

Ipsos’un Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Sosyal Araştırmalar Hizmet Birimi Lideri Özlem Bora şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye’de yerli dizi seyretme oranı %90’a yakın. Diğer bir deyişle hepimiz en az bir yerli dizi seyrediyoruz. Toplamda öne çıkan dizilere baktığımızda her türden dizileri görebiliyoruz. Çukur son 3 senenin favori dizisi olarak listenin başını çekiyor.