Çukur 3. sezon 15. bölüm izleyicisi ile buluştu. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Çukur son bölümünde, Mahsun ile Yamaç yüzleşiyor. Mahsun'un Yamaç'ı affetdip affetmeyeceği ise merak konusu oluyor.

ÇUKUR 3. SEZON 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR 3. SEZON 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak.

Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.

Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.