Genco Özak
Kulkan Erdenet
Çağatay Erdenet (Nejat İşler)
Cengiz Erdenet'in oğlu.
EFSUN
Baykal'ın kızı.
Ayşe
Selim’in eşi ve Karaca’nın annesi olan Ayşe, Koçovalı Ailesi’nin hırslı ve kurnaz gelinidir. Sultan’ın kurallarına harfiyen uyuyor gibi gözükse de aslında gözü onun tahtındadır. Evdeki diğer kadınlar ondan hoşlanmaz ama tehlikeli olduğu için de kendisine bulaşmazlar.
1980 yılında İstanbul'da doğan İrem Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okurken okuldan ayrılıp 2000 yılında Amerika'ya gitti. San Francisco State University'de Tiyatro bölümünde okudu ve mezun oldu.2006 yılında Aydın Bulut'un yönettiği "Ihlamurlar Altında" dizide son 40 bölümünde Feride karakterini oynadı. Aynı yıl 2006 yılında "Eve Giden Yol 1914" adlı sinema dönem filminde İffet rolüyle ikinci kez beyaz perdede boy gösterdi. 2014 yılında "Yola Çıkmak" adlı sinema filminde oynadı. Son olarak "Çukur" dizisinde Ayşe karakterini canlandırmaya devam etmektedir.
Emmi
Paşa ile birlikte İdris Koçovalı’nın en güvendiği adamlarının başında gelir. Çukur’a İdris’ten sonra yerleşen ikinci kişidir. Zeki ve ağırbaşlıdır ama gerektiğinde şiddet de uygulayabilir. İnsan ilişkileri kuvvetli olan Emmi, stratejik davranabilen bir yapıya sahiptir.
1977 yılında Van'da doğan Kadir Çermik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Birden fazla sinema filminde seslendirme yapmış ve aynı zamanda birçok film ve dizide rol almıştır. Son olarak "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizi ile ekrana gelen Kadir Çermik,şu anda "Çukur" dizisinde Emmi karakterini canlandırmaktadır.
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