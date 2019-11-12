12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Azer’in Yamaç’a borcunu ödemek için karşısına çıktığı sahnede, ikilinin diyalogları izleyenleri gülümsetirken, kapışmaları nefes kesiyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 8. bölümünde Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıktı. Selim Karaca’yı alırken, malların yerini öğrenen Azer de kardeşlerine kavuştu. Aliço, Yamaç’ı kurtarmak için Yavuz’un emirlerini uygulamaya başladı. Akın’ın Azer’le işbirliği yaptığını öğrenen ve sabrının sonuna gelen Yamaç, Selim’le birlikte Akın’ın yanına gitti. Yamaç, Selim ve Akın arasında yaşanan büyük yüzleşme nefesleri keserken Yamaç’ın, Akın’ın aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yarattı. Cumali’nin Murtaza’nın sadakatini sınaması, Murtaza, Timsah ve Efsun’un güçlerinin birleşmesine sebep oldu. Yavuz, Aliço’ya ulaşmaya çalışan Yamaç’ı rehin alırken, Yavuz’un evine düzenlenen beklenmedik saldırı heyecanı yükseltti. Verdiği görevi tamamlayamayan Aliço’ya büyük bir öfke duyan Yavuz Çoban, düşmanları tarafından köşeye sıkıştırıldı. Aliço’yu kurtarmak isteyen Zafer, Yavuz Çoban’ın ölmesine neden olurken; Cüneyt korkudan kendini kaybeden Aliço’yu Yamaç’a teslim etti. Akın’ı kardeşi olarak gören Kutay ihanetinin bedelini çok ağır ödedi. Kutay’ı bıçaklayan Akın, sürpriz hamlesiyle ekran başındakileri şaşırttı. Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrendi. Vartolu ve Medet sonunda kavuşurken, yakınlaşan Yamaç ve Nehir arasındaki sürpriz gelişme ise izleyenleri ekran başına kilitledi.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.
İşte "Çukur"un 3. Sezon 9. Bölümünden İlk Sahne!
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