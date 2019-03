Aksiyonun bir an bile düşmediği, her anın ekran başındakileri şaşırttığı son bölümde Çeto, Koçovalıları yok etmek pahasına her şeyi yapıyor. Mahsun ise hem Çeto’dan hem de Koçovalılar’dan intikam almak için harekete geçiyor. Koçovalılar’da herkesin tehlikeye düştüğü bölümde izleyicileri şoke edici bir veda da bekleyor. Peki, Çukur 2. sezon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 2. SEZON 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Çukur, ekranlara gelen son bölümün ardından dizinin sevenleri 2. sezon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Henüz Çukur 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ÇUKUR 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?