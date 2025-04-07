Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Cüce şempanzeler, iki farklı ifadeyi birleştirerek iletişim kuruyor olabilir

        Cüce şempanzeler, iki farklı ifadeyi birleştirerek iletişim kuruyor olabilir

        Bilim insanları, cüce şempanzelerin (bonobo), insanlara özgü olduğu düşünülen, farklı anlamlara gelen iki ifadeyi birleştirerek iletişim kuruyor olabileceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cümle kurma yetenekleri ortaya çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Araştırmacılar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yürütülen çalışma kapsamında 30 yetişkin cüce şempanzeden 700 ses kaydı aldı.

        Bu seslerin kullanıldığı 300 farklı bağlamı karşılaştıran bilim insanları, bonoboların 7 ses türünü 19 farklı şekilde birleştirerek bazı 'cümleler' kurduklarını belirledi.

        Bu ifadelerin 15'i için ileri düzey incelemelerin yapılması gerektiğini ifade eden araştırmacılar, 4 cümlenin ise insanların kurduğu tümce kurallarına uyduğunu gözlemledi.

        Araştırmacılar, acıyla havlama sesinin "Haydi şunu yapalım", sonrasındaki homurdanmanın ise "Bak ne yapıyorum" manasına geldiğini ve bu ikisinin arka arkaya kullanılmasının "Haydi benim yaptığımı yapalım" anlamını taşıdığını değerlendirdiklerini belirtti.

        Araştırmayla ilgili makale Science dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cüce şempanze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        "İsrail işgal ettiği bölgeye turistik tur düzenleyecek" iddiası
        "İsrail işgal ettiği bölgeye turistik tur düzenleyecek" iddiası
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Habertürk Anasayfa