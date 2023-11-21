Cüce bir kedi olan Ozzy görenlerin kalbini fethediyor
Bir hayvan hastanesinde yaşayan Ozzy cüce bir kedi. Minikliği ve sevimli yüzüyle herkesin gönlünde taht kuran kedinin günlük maceraları, onun için açılan bir Instagram sayfasında paylaşılıyor.
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Ozzy isimli minik kedi ile tanışın. Ozzy, bir çiftin onu yanlışlıkla bulması sonucunda St. Francis Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Burada, hastane müdürü Emily tarafından evlat edinildi ve minik kedinin özel durumu ortaya çıktı; kendisi bir cüceydi!
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Bu teşhis hemen koyulmadı. Emily, kedide bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti, "Bize geldiğinde parazitleri ve göz nezlesi vardı, biz de bunları oldukça hızlı bir şekilde temizledik.
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Bunlar iyileştiğinde onun büyümediğini fark ettik ve onun tam olarak nesi olduğunu bulmak için araştırmaya başladık.
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Genetik cüceliğin bir türü olan osteokondrodisplazi adı verilen bir durumu var. Ayrıca kısa eklemler, bulldog yüzü nedeniyle ara sıra nefes alma sorunları ve ara sıra kabızlık gibi birkaç sorunu var.”
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Ozzy şimdi gayet mutlu bir yaşam sürüyor. Hatta Sarı Kedi ismi verilen çok yakın bir arkadaşı da var. İkilinin günlük yaramazlıkları, onlar için açılan bir Instagram hesabında düzenli olarak paylaşılıyor.
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Kaynak: Bored Panda
Fotoğraflar: Ozzy The Dwarf Kitty Instagram
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