Cruz Azul: 0 - Club America: 2

Meksika Liga MX Apertura Final Cruz Azul - Club America maçına sahne oldu.Cruz Azul ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jose Corona, Pablo Aguilar, Julio Dominguez, Igor Lichnovsky, Adrian Aldrete, Javier Salas, Elias Hernandez, Edgar Mendez, Ivan Marcone, Martin Cauteruccio, Milton CaraglioClub America takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Agustin Marchesin, Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Bruno Valdez, Emmanuel Aguilera, Paul Aguilar, Guido Rodriguez, Renato Ibarra, Diego Lainez, Henry Martin, Oribe PeraltaMücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikada Club America futbolcuları Emmanuel Aguilera, Jorge Sanchez ile Cruz Azul futbolcusu Martin Cauteruccio sarı kart gördü. 51. dakikada Edson Alvarez, Club America adına ilk golü attı.90. dakikada Edson Alvarez, Club America adına ikinci golü attı.Club America oyuncuları Oribe Peralta, Andres Ibargüen ile Cruz Azul oyuncusu Roberto Alvarado sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Maçın 2. yarısında Cruz Azul ekibinde Martin Cauteruccio, Javier Salas, Adrian Aldrete oyundan çıktı, Roberto Alvarado, Andres Renteria, Angel Mena yerine girdi., Club America takımında ise Cecilio Dominguez, Joe Corona, Andres Ibargüen girerken Renato Ibarra, Oribe Peralta, Diego Lainez çıktı. Maçı Club America 0-2 kazandı.87. dakikada Cruz Azul oyuncusu Gerardo Flores hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.İddaa 516 koduyla açtığı bu maçta Club America kazanır bahsine oynayanlara 2.40 oranını kazandırdı.Cruz Azul son 5 maçta 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 3 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 beraberlik.