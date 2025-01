CRR Konser Salonu'nda Şubat'ta konser şenliği var

1 ŞUBAT CUMARTESİ: TÜRK ROCK MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ REDD, SENFONİK DÜZENLEMELERLE CRR’DE!

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından REDD, Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project ile birlikte 1 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

8 ŞUBAT CUMARTESİ: GENÇ SANATÇILARIN YETENEKLERİ İLE SENFONİK BİR AKŞAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 8 Şubat Cumartesi akşamı, Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası ve uluslararası başarılarıyla parlayan korno sanatçısı Bora Demir’in bir araya geldiği konserle müzikseverlerle buluşacak. Bora Demir, genç yaşına rağmen dünyanın en prestijli orkestralarıyla çalışmış, uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir sanatçı.

Konser, Claude Debussy’nin Bir Pan’ın Öğleden Sonrasına Prelüd eseriyle başlayacak. Fransız edebiyatının önemli şairlerinden Mallarmé’nin aynı adlı şiirinden esinlenen eser, Debussy’nin doğayı ve hayalleri müzikle buluşturduğu zarif anlatımıyla tanınıyor. Görsel sanatlar ve edebiyatın etkisini taşıyan prelüd, bestecinin kendisinden önceki orkestral geleneklere getirdiği yenilikleri sergilemesi açısından önem taşıyor.

Nil Venditti

Birinci bölümün bir diğer eseri ise Richard Strauss’un Korno Konçertosu No.1, Mi bemol Majör Op.11 adlı yapıtı olacak. Strauss’un 18 yaşında notaya aldığı konçertoyu genç korno sanatçısı Bora Demir yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde Dmitri Şostakoviç’in 1. Senfoni, Fa minör Op.10 adlı eseri icra edilecek. Bestecinin 19 yaşında tamamladığı eser, Şostakoviç’in kariyerinin ilk büyük yapıtı olarak tanınıyor. Genç bir bestecinin mizah anlayışı ve ifade gücünü yansıtan senfoni, hem modern hem de klasik dokularıyla öne çıkıyor.

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA: DÖRT EL PİYANONUN ZARİF VE BÜYÜLEYİCİ YORUMU

Dünyaca ünlü piyanistler Gülru Ensari ve Herbert Schuch, müzik kariyerlerindeki başarılarını ve yaşamlarını birleştirerek oluşturdukları piyano ikilisi Piyano Duo EnsariSchuch ile, 12 Şubat Çarşamba akşamı baroktan modernizme programla müzikseverlerle buluşacak.

Solo kariyerlerinde uluslararası platformlarda takdir toplayan Ensari ve Schuch, dört el piyano repertuarına getirdikleri yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. 2014 yılında Antalya Festivali’ndeki başarılı çıkışlarının ardından, Go East!, Dialogues ve In Search Of adlı albümleriyle klasik müziğin sınırlarını genişleten ikili, repertuarlarında İran, Arap ve Romen ezgilerinden çağdaş Batı müziğine kadar pek çok kültürel mirası harmanlıyor. Bad Kissingen Yaz Festivali, Berlin Konzerthaus ve Lockenhaus Oda Müziği Festivali gibi prestijli sahnelerdeki performanslarıyla öne çıkan Duo EnsariSchuch, müziğin evrensel köprüler kuran gücünü keşfetmeye ve dinleyicilere ulaştırmaya devam ediyor. Duo EnsariSchuch’un CRR’deki konser programı, Barok dönemin derinliklerinden modern döneme uzanacak eserlerden oluşuyor. Johann Sebastian Bach’ın etkileyici Passacaglia ve Fügüyle başlayacak konser, Mozart’ın klasik dönemin zarafetini taşıyan İki Piyano İçin Sonatı ve Milhaud’nun Brezilya esintileriyle dolu Scaramouche süitiyle devam edecek. Konserin ikinci yarısında Franz Schubert’in melankolik ve zarif Fantazi Fa minör adlı başyapıtı ile Maurice Ravel’in büyüleyici La Valse ve dünyaca ünlü Bolérosu yer alacak. 15 ŞUBAT PAZAR: KÜÇÜK SANATSEVERLER İÇİN NOTALARLA KIŞ MASALI Türkiye’nin çocuklara özel ilk klasik müzik topluluğu KidConcerts, 15 Şubat Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda minik dinleyicilere unutamayacakları bir deneyim sunacak. Saat 11.30’da başlayacak Notaların Dansı adlı konserde KidConcerts, küçük sanatseverlere büyülü bir kış masalı anlatacak. Konserde, Türkiye, Letonya ve Polonya’dan gelen dört yetenekli müzisyen, Grieg, Tchaikovsky, Vivaldi, Mozart ve J.S. Bach gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak. Flütte Ayşe Didem Karakaya, kemanda Alise Juska Savga ve Kasia Özdemir, viyolonselde ise Feride Berin Varol eşliğinde küçük sanatseverler, klasik müziğin büyüleyici dünyasına adım atacak. İbrahim Barulay’ın anlatıcı olarak yer alacağı konserde balerin Olga Yürükoğlu performasıyla müziğe ve masala eşlik edecek.

3 yaş ve üzeri çocuklar için önerilen konserin süresi ise 45 dakika. 15 ŞUBAT PAZAR: KLASİK MÜZİĞİN ÜÇLÜSÜ TRIO RAN CRR’DE! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 15 Şubat Pazar günü Trio RAN’ı ağırlıyor. Kemanda Alican Süner, viyolonselde Çağ Erçağ ve piyanoda İris Şentürker’den oluşan topluluk, klasik müziğin ustalıkla işlenmiş zarafetini ve enerjisini dinleyicilere sunacak. Konserde, Johannes Brahms’ın Piyanolu Üçlü No.1, Si Majör Op.8 adlı eseri yer alıyor. Brahms’ın hem gençlik yıllarındaki coşkusunu hem de olgunluk döneminin derinliğini yansıtan eser, bestecinin oda müziği kariyerinin önemli dönüm noktalarından kabul ediliyor. Zarif melodiler ve etkileyici armonilerle örülü eser, Trio RAN’ın icrasıyla yeni bir boyut kazanacak. İkinci bölümde, Felix Mendelssohn’un Piyanolu Üçlü No.1, Re minör Op.49 adlı başyapıtı seslendirilecek. Mendelssohn’un sevilen oda müziği eserlerinden biri olan yapıt, romantik dönemin melodik zenginliğini ve duygusal derinliğini taşıyor. Alican Süner, 200 yaşındaki Guadagnini yapımı kemanıyla uluslararası başarılara sahip bir virtüöz olarak dikkat çekerken; Çağ Erçağ, oda müziği alanındaki deneyimi ve Borusan Quartet’teki çalışmalarıyla tanınıyor. Piyanist İris Şentürker ise prestijli festivallerdeki performansları ve çok yönlü müzikal çalışmalarıyla öne çıkıyor. 16 ŞUBAT PAZARTESİ: FADO’NUN GÜÇLÜ SESİ CRISTINA BRANCO CRR’DE! Portekiz’in geleneksel müziğini modern şiirlerle birleştirerek yeni bir boyut kazandıran Cristina Branco, 16 Şubat Pazartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşuyor. Branco, zengin repertuvarıyla Fado’ya özgün bir yaklaşım sunarken, Portekiz müziğinin çağdaş tınılarını sahneye taşıyacak. Sanatçı, kariyeri boyunca Fado’nun geleneksel temasından sıyrılarak acı ve hüzün yerine hayata keyifle bakan şarkılara odaklandı. Branco, Hollandalı şair Slauerhoff’un ve Shakespeare’in şiirlerini müziğiyle buluşturarak Fado’yu edebi bir zenginlikle taçlandırıyor. Amália Rodrigues’in mirasını yaşatan sanatçı, müziğinde hem Portekiz’in hem de dünya edebiyatının izlerini taşıyor.

Son albümü Mãe (Anne) ile İstanbullularla buluşacak olan Branco, çağdaş tınıların etkisiyle modern Fado’ya güçlü bir yorum getiriyor. Konserde, Branco ile birlikte Portekiz gitarında Bernardo Romão, piyanoda Luís Figueiredo ve kontrbasta Bernardo Moreira yer alacak. 22 ŞUBAT CUMARTESİ: THE SECRET TRIO: DOĞU VE BATI’NIN HARMONİSİ CRR’DE! Anadolu ve Ortadoğu kökenli müziklerini caz benzeri doğaçlamalar ve zengin armonilerle buluşturan The Secret Trio, 22 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Topluluk, hem Doğu hem de Batı’nın müzik geleneklerini bir araya getiren benzersiz performansıyla, müzikal sınırları yeniden tanımlıyor. Grubun üyeleri, farklı kültürel kimliklerden gelen güçlü müzikal miraslarını sahneye taşıyor. Makedonya Çingeneleri geleneğinden gelen klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski, kanuna farklı bir teknik kazandıran Karamanlı Tamer Pınarbaşı, Anadolu Ermeni müziğini babası Onnik Dinkjian’dan öğrenen Ara Dinkjian, müzikle yollarını New York’ta kesiştirdi. Bu kültürel çeşitlilik, grubun müziğine hem derinlik hem de evrensel bir dil kazandırıyor. The Secret Trio, Soundscapes ve Three of Us albümlerinin ardından 2022 yılında yayınlanan Coexist ile bir arada yaşama fikrine vurgu yapıyor. Albüm, yalnızca gördüklerini değil, dünyanın olması gerektiğine inandıkları hali anlatan şarkılardan oluşuyor. Trio, farklılıkların barış içinde bir arada bulunabileceği bir dünyayı müziğiyle anlatıyor. 25 ŞUBAT SALI: MAESTRO ARTUN HOINIC VE MARC BOUCHKOV İLE RUSYA’NIN MÜZİK DEHALARI CRR SAHNESİNDE! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 25 Şubat Salı akşamı Rus müziğinin dâhiyane yapıtlarını bir araya getiren unutulmaz bir konsere ev sahipliği yapacak. Maestro Artun Hoinic yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’na, Montreal ve Çaykovski Yarışmaları’nda kazandığı ödüllerle tanınan dünyaca ünlü kemancı Marc Bouchkov eşlik edecek. Uluslararası platformlarda kazandığı başarılarla adından söz ettiren Maestro Artun Hoinic, hem orkestra şefi hem de besteci olarak müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri. Marc Bouchkov ise prestijli konser salonlarında sergilediği olağanüstü performanslarla, çağımızın en yetenekli kemancılarından biri olarak öne çıkıyor. Konserde Rus müziğinin üç dâhi bestecisi Şostakoviç, Prokofiev ve Mussorgsky’nin eserleri dinleyiciyle buluşacak.

Konser, Şostakoviç’in Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası için bestelediği Festival Uvertürü ile başlayacak. Ekim Devrimi’nin yıl dönümü kutlamaları için üç gün içinde tamamlanan eser, bestecinin dehasını ve enerjisini taşıyor. Ardından Marc Bouchkov’un etkileyici yorumuyla Sergei Prokofiev’in Keman Konçertosu No.1, Re Majör Op.19 eseri icra edilecek. Konçerto 19. yüzyıl romantizmiyle 20. yüzyılın mekanik ritimlerini bir arada sunuyor. Konserin ikinci bölümünde, Modest Mussorgsky’nin büyüleyici eseri Bir Sergiden Tablolar dinleyiciyle buluşacak. Besteci, sanatçı dostu Viktor Hartmann’ın anısına düzenlenen bir sergideki tabloları betimleyen eseri, yıllar sonra Maurice Ravel’in çarpıcı orkestrasyonuyla senfonik yapıya dönüştürtü. Eserin her bölümü, bir tabloyu anlatan detaylı ve canlı tasvirlerle dinleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. REKLAM 27 ŞUBAT PERŞEMBE: “NE GÜZEL ŞEY HATIRLAMAK SENİ...” GÜNEŞİN SOFRASINDA NÂZIM, BRECHT VE GENCO Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, hayatı boyunca ilham aldığı iki büyük ozan, Nâzım Hikmet ve Bertolt Brecht ile özel bir gecede anılacak. “Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni…” başlıklı anma etkinliği, 27 Şubat Perşembe akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinlikte, Genco Erkal’ın yönetip uyarladığı eserlerden ilhamla bir araya gelen sanatçılar, ustayı eserlerindeki aksesuarları, sediri ve merdiveni gibi simgelerle yeniden sahneye taşıyacak. Nâzım Hikmet ve Bertolt Brecht’in eserlerinden uyarlanan gösteride, sahnede usta oyuncular Yurdaer Okur ve Tülay Günal yer alacak. Gösteri, yalnızca tiyatro performansıyla değil, aynı zamanda güçlü müzikal kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yiğit Özatalay’ın düzenleme ve müzik yönetiminde, Cem Karaca, Fazıl Say, Hanns Eisler, Kurt Weill ve Zülfü Livaneli gibi büyük sanatçıların eserleri, piyano, viyolonsel, klarnet, saksafon ve davul gibi zengin enstrüman çeşitliliğiyle hayat bulacak. Sahnede, Yiğit Özatalay (piyano), Deniz Doğangün (viyolonsel ve vokal), Çağdaş Engin (klarnet ve alto saksafon) ve Mustafa Kemal Emirel (davul ve glockenspiel), tiyatro ile müziği ustalıkla birleştirerek izleyicilere sunacak.

Yaratıcı ekibi ile dikkat çekecek gösteride, giysi tasarımında Özlem Kaya, ışık tasarımında Kemal Yiğitcan ve dekor tasarımında Selen Erkal’ım imzası bulunuyor. 28 ŞUBAT CUMA: CAZIN ZARİF SESİ SIMONA SEVERINI CRR’DE! Milano doğumlu şarkıcı ve besteci Simona Severini, büyüleyici sesiyle 28 Şubat Cuma akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda caz tutkunlarıyla buluşacak. Uluslararası festivallerdeki performansları ve klasik müzik geçmişini cazın zarafetiyle birleştiren tarzıyla tanınan Severini’ye Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek. Konserde, I’ve Got You Under My Skin, Whisper Not, Joy Spring, Just Friends, Lush Life, Angel Eyes ve Caravan gibi caz standartları CRR Caz Orkestrası ve Severini’nin yorumuyla müzikseverlerle buluşacak. Severini, 2010 yılında yayımladığı La Belle Vie albümüyle dikkat çekmiş, 2020’deki solo albümü Ipotesi ile caz dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. 2022 yılında Virgin Records ile sözleşme imzalayan sanatçı, modern cazın zarif ve güçlü sesi olarak tanınıyor. Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.