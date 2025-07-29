Nelsson'a İtalya ve Türkiye'den talip var!
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'ya kiraladığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Türkiye'den taliplerin olduğu öğrenildi.
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Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler konusunda bekleyiş devam ediyor.
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Takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların başında ise Victor Nelsson geliyor...
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan ancak İtalya’da beklentilerin altında kalan Danimarkalı stoper, Galatasaray’a geri dönmesine rağmen kadroda düşünülmüyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim, transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değer biçilen 27 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmek istiyor.
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Galatasaraylı idareciler, Nelsson için menajerinden kulüp bulmasını isterken, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese yıldız isme talip oldu.
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Danimarkalı futbolcunun durumunu yakından takip eden Udinese'nin, transfer için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
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Öte yandan Nelsson'a Türkiye'den de birkaç kulübün ilgisinin bulunduğu öğrenildi.
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2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Nelsson'un, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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