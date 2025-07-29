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        Haberler Spor Transfer Galatasaraylı Nelsson'a İtalya ve Türkiye'den talip var! - Futbol Haberleri

        Nelsson'a İtalya ve Türkiye'den talip var!

        Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'ya kiraladığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Türkiye'den taliplerin olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:14
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        • 1

          Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler konusunda bekleyiş devam ediyor.

        • 2

          Takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların başında ise Victor Nelsson geliyor...

        • 3

          Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan ancak İtalya’da beklentilerin altında kalan Danimarkalı stoper, Galatasaray’a geri dönmesine rağmen kadroda düşünülmüyor.

        • 4

          Sarı-kırmızılı yönetim, transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değer biçilen 27 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmek istiyor.

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          Galatasaraylı idareciler, Nelsson için menajerinden kulüp bulmasını isterken, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese yıldız isme talip oldu.

        • 6

          Danimarkalı futbolcunun durumunu yakından takip eden Udinese'nin, transfer için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

        • 7

          Öte yandan Nelsson'a Türkiye'den de birkaç kulübün ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

        • 8

          2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Nelsson'un, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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