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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Ödenmeyen SGK priminden kimler sorumludur? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ödenmeyen SGK priminden kimler sorumludur?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarından limited şirketlerin ortakları, ödenmeyen prim borçlarından şirketteki hisseleri oranında sorumlu. Limited şirket yöneticileri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ise şirketle birlikte müştereken sorumlu tutuluyorlar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 29.07.2025 - 07:12 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:12
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        SGK priminden yönetici de sorumlu
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        İşletmeler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarını ödemekte zaman zaman zorlanabiliyorlar. Limited şirket ortakları, tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen SGK’ya olan prim borçlarından, şirketteki hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutuluyorlar. Limited şirket ortaklarının sorumlu tutulabilmesi için prim borçlarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekir. Ortağın şirketteki payını devretmesi halinde devreden veya devralan şahıslar devir öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçlarından, hisseleri oranında müteselsilen sorumlu oluyorlar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com.tr

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        Kanunen, aksi kararlaştırılmadıkça limited şirket ortakları hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili kabul ediliyor. Aksi kararlaştırılan durumlarda ise şirket ortaklarından en az birinin müdür olması gerekiyor. Müdür sıfatını haiz ortak veya ortaklar sermayedeki hisselerinden bağımsız olarak şirketin prim borçlarından sorumlu tutuluyorlar.

        ANONİM ŞİRKETLERDE SORUMLULUK

        Anonim şirketlerin SGK’ya ödenmeyen borçlarından dolayı şirket ortaklarının bir sorumluluğu bulunmuyor. Ancak, ortaklar taahhüt ettikleri sermayeyi tamamen veya kısmen şirkete ödememişler ise ödemedikleri sermaye kadar prim borçlarından sorumlu tutuluyorlar.

        ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU

        Kanuna göre, SGK’ya olan prim borçları haklı bir sebep olmaksızın süresinde ödenmezse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri; tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin ise şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri SGK’ya karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. SGK’nın tüzel kişilerden olan prim alacakları için takip ve tahsil işlemleri, tüzel kişi ile birlikte üst düzey yöneticiler ve yetkililer ile kanuni temsilciler hakkında da yürütülür.

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        GÖREVLERİ SONA ERSE DE SORUMLULUK DEVAM EDER

        Tüzel kişilerin üst düzey yönetici ve yetkilileri, görevde bulundukları dönemde tahakkuk eden ve ödenmeyen borcun tamamından sorumludurlar. Bu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi görevde bulundukları dönemde tahakkuk eden ve ödenmeyen borçtan dolayı sorumlulukları devam eder. Üst düzey yöneticiler, görevlerinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden borçtan sorumlu tutulmazlar.

        Şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunsun veya bulunmasın yönetim kurulu üyeleri de işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Prim borçlarından dolayı sorumlu tutulabilmesi için primlerin ödenmesi gereken ayda tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesi olunması yeterli kabul ediliyor. Bu nedenle yönetim kurulu üyeleri, primlerin ödenmesi gereken son gün itibarıyla da olsa yönetim kurulu üyesi oldukları dönemlerde ödenmesi gereken prim ve prime ilişkin borçlardan dolayı sorumludurlar.

        YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU NE ZAMAN BİTER?

        Yönetici değişiklikleri Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde çoğunlukla gecikmeli yayımlanıyor. Bu tür durumlarda görevi sona eren yöneticinin sorumluluğu, tüzel kişilik tarafından görevden alındığı tarihte sona eriyor.

        İstifa tek taraflı olduğundan, yöneticinin istifa etmesi durumunda, istifa kararının noter vasıtasıyla tüzel kişiye ulaştığı tarih esas alınıyor. İstifa doğrudan tüzel kişiye sunulmuşsa, bu durumda istifanın kayıt altına alındığına ilişkin yönetim organı tarafından karar alınması halinde, bu karar tarihi kabul ediliyor. İstifa eden kişinin ileride sorumluluk ile karşılaşmamak için noter vasıtasıyla bildirim yapması gerekir.

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        #SGK
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        #yöneticinin sorumluluğu
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