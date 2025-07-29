Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hollanda'dan İsrail'e sert adım: İki İsrailli bakana seyahat yasağı | Dış Haberler

        Hollanda'dan İsrail'e sert adım: İki İsrailli bakana seyahat yasağı

        Hollanda hükümeti, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı acımasız saldırılar ve kentte yarattığı açlık nedeniyle İsrail'in Hollanda Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Hollanda ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu kabinesindeki iki aşırı sağcı bakan, Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ülkeye seyahatini yasakladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hollanda hükümeti, ülkede İsrail'e karşı yükselen protesto dalgalarının ardından somut bir adım atarak İsrail'in Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

        Gazze'deki durumu "dayanılmaz ve savunulamaz" olarak niteleyen Hollandalı yetkililer, durumu kınayacaklarını ve bunu büyükelçiye ileteceklerini bildirdi.

        Bunun yanında, İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in Hollanda'ya girişine de izin verilmeyecek.

        Hollanda hükümeti, bakanları Filistinlilere karşı defalarca şiddete teşvik etmek ve Gazze'de "etnik temizlik" çağrısında bulunmakla suçluyor.

        Hollanda'nın kararı geçen ay İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç tarafından alınan benzer kararların ardından geldi.

        Hükümet, AB'nin İsrail'in en önemli araştırma fonu programına erişimini engelleme tavsiyesini desteklediğini ve İsrail'in Avrupa Birliği ile yardım tedarikini arttırma anlaşmasını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Avrupa ticari yaptırımları için baskı yapacağını da bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Habertürk Anasayfa