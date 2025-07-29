Hollanda'dan İsrail'e sert adım: İki İsrailli bakana seyahat yasağı

Hollanda hükümeti, ülkede İsrail'e karşı yükselen protesto dalgalarının ardından somut bir adım atarak İsrail'in Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Gazze'deki durumu "dayanılmaz ve savunulamaz" olarak niteleyen Hollandalı yetkililer, durumu kınayacaklarını ve bunu büyükelçiye ileteceklerini bildirdi.

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Bunun yanında, İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in Hollanda'ya girişine de izin verilmeyecek.

Hollanda hükümeti, bakanları Filistinlilere karşı defalarca şiddete teşvik etmek ve Gazze'de "etnik temizlik" çağrısında bulunmakla suçluyor.

Hollanda'nın kararı geçen ay İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç tarafından alınan benzer kararların ardından geldi.

Hükümet, AB'nin İsrail'in en önemli araştırma fonu programına erişimini engelleme tavsiyesini desteklediğini ve İsrail'in Avrupa Birliği ile yardım tedarikini arttırma anlaşmasını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Avrupa ticari yaptırımları için baskı yapacağını da bildirdi.