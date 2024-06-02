CRR'da Haziran ayında konser şenliği var

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Pinokyo'nun Müzikal Masalı CRR’de!

141 yaşındaki küçük ahşap kukla Pinokyo’nun masalsı dünyası 2 ve 15 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bir kez daha çocuklarla buluşacak. Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde ve Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığı ile zenginleştirilen “Pinokyo” başlıklı anlatımlı konserde, Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Pinokyo'nun hikâyesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor.

Konser Detayları: Tarih: 2 Haziran Pazar - 14.00 Tarih: 15 Haziran Pazar – 11.30 Anadolu ve Balkan Halklarının Ortak Hikayesi: "Kaval" UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve modern kavalın önemli temsilcilerinden Batuhan Aydın, 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. İlk kez aynı sahneyi paylaşacak olan Spassov ve Aydın’a CRR Oda Orkestrası eşlik edecek. Konser dinleyicilerin, Anadolu'nun mistik ezgileri ve Balkanlar'ın enerjik ritimlerini kaval ile yeniden keşfetmelerini sağlayacak.

Theodosii Spassov Modern kavalın öncüsü olarak kabul edilen Bulgar kaval virtüözü Theodosii Spassov, ulusal ve uluslararası birçok ödülün yanı sıra, 2015’te UNESCO tarafından "Barış Sanatçısı" ünvanı ile ödüllendirildi. Kavalın ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Batuhan Aydın, Anadolu ve Balkanlar'ın geleneksel ezgilerini caz yorumlarıyla harmanlıyor. Yayımladığı albümlerle özellikle etno-caz ve füzyon gibi müzik türlerine yenilikçi bir yaklaşım kazandıran Aydın, kavalın modern dünyadaki temsilcilerinden kabul ediliyor. Konser Detayları:

Tarih: 5 Haziran Çarşamba Saat: 20.00 Konser Süresi: Yaklaşık 90 dakika. Barcelona Flamenco Ballet: Carmen 7-8 Haziran’da CRR’de! Barcelona Flamenco Ballet, 7-8 Haziran tarihlerinde saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sahne alacak. Yönetmen David Gutierrez’in liderliğindeki yenilikçi topluluk, ünlü "Carmen" hikayesini flamenko, caz ve çağdaş baleyi harmanlayan yorumla izleyicilere sunacak. David Gutierrez tarafından 2017 yılında kurulan Barcelona Flamenco Ballet (BFB), geleneksel flamenkoyu caz ve çağdaş bale ile birleştirerek uluslararası alanda tanınan bir dans topluluğu haline geldi. 40'tan fazla ülkede sahne alan BFB, enerjik performansları ve toplumsal konuları işleyen yapımlarıyla dikkat çekti. Yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan BFB, flamenko, caz ve çağdaş baleyi harmanlayan taze ve orijinal gösterileriyle İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

REKLAM Gösteri Detayları: Tarih: 7-8 Haziran Cuma - Cumartesi Saat: 20.00 Duayen orkestra şefi Hikmet Şimşek’e adanmış bir çocuk eseri: Büyülü Orkestra 9 Haziran’da CRR’de! Doksanlı yıllarda ürkiye’de milyonlarca insanı klasik müzikle tanıştıran duayen orkestra şefi Hikmet Şimşek’e adanmış “Büyülü Orkestra” adlı senfonik masal, 9 Haziran Pazar günü saat 11.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda küçük müzikseverlerle bir kez daha buluşacak. Büyülü Orkestra’nın müzikleri, besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş tarafından yazıldı. Eserin hikâyesi, keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt’e ait. Anlatıcı ve Hikmet Şimşek rolünde ise viyola sanatçısı ve komedyen Efdal Altun yer alıyor. Eserin görsellerini hazırlayan ve sunan ise keman ve fotoğraf sanatçısı Tolga Akın. İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan müzikli masal, çocuklara senfoni orkestrasını ve çalgıları tanıtmanın yanı sıra müziğin ve sanatın erdemlerini ve yararlarını interaktif olarak da anlatmayı amaçlıyor.

“Büyülü Orkestra”, 45 dakikalık süresi boyunca, orkestra ve senfonik müzikle ilgili derin bir hikâye sunarken, müzik ve sanatın çocuklar ve genel izleyici üzerindeki pozitif etkilerine odaklanıyor. Eserin hikayesi şöyle: Büyülü Orkestra, efsanevi orkestra şefini kaybedince yeni gelen şef “Kazava” herkesin beğenisini kazanır. Ancak Kazava’nın şeytani planları anlaşılmaya başlayınca işler karışır. Şehrin çocukları, severek izledikleri orkestranın üzerine bir çeşit kara büyünün çöktüğünü üzülerek öğrenir. Yardım gecikmeyecek, üstelik hiç beklenmedik bir yerden gelecektir.

Konser Detayları: Tarih: 9 Haziran Pazar Saat: 11.30 İstanbul Oda Orkestrası: "Bonne Soiree" ile CRR’de! Muhammed Yıldırır İstanbul Oda Orkestrası, 9 Haziran Pazar akşamı saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek, 2. Nevhiz Pak Sezonu konserlerinin üçüncüsünde keman sanatçısı Muhammed Yıldırır ve kontrbas sanatçısı İlker Cankara’ya eşlik edecek Bonne Soiree başlıklı konserde orkestrayı Hakan Şensoy yönetecek. Konserde İstanbul Oda Orkestrası, nefesli çalgıların katılımıyla ikili senfonik kadro ile Saint-Saëns’ın Op.28 Introduction, Rondo et Capriccioso ve Ravel’in Tzigane / Çigan adlı eserlerinde Yıldırır’a eşlik edecek. Konserin genç solisti İlker Cankara ise Giovanni Bottesini’nin Grande Allegro di Concerto "Alla Mendelssohn" adlı eseri icra edecek.

Konserin ikinci yarısında, Şensoy yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası, Fransız izlenimci müziğinin iki büyük bestecisinden eserler seslendirecek. İlki, Maurice Ravel’in 6 ve 7 yaşlarındaki Mimi ve Jean Godebski için yazdığı Kaz Ana Süiti. Müzikseverler bir peri masalı öyküsü gibi işlenmiş eserin ardından, sahnelerimizde nadir olarak icra edilen Albert Roussel’in “Örümceğin Ziyafeti” adlı müzikal tasvirini dinleyebilecek. REKLAM Konser Detayları: Tarih: 9 Haziran 2024, Pazar Saat: 20.00 Cazın Yaşayan Efsanelerinden John Surman 80’inci Yaşını CRR’de Kutluyor

John Surman Quartet, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda unutulmaz bir performans sergileyecek. Saksafoncu, klarnet ve synthesizer icra eden John Surman’a konserde, Rob Waring (vibrafon), Rob Luft (gitar) ve Thomas Strønen (davul) eşlik edecek. Konser Detayları: Tarih: 12 Haziran Çarşamba Saat: 20.00 İlber Ortaylı ile LEVANTE 13 Haziran’da CRR’de! “LEVANTE: Anatolian Stories in Italic”, 13 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Anadolu’nun derin köklerinden İtalyan Barok müziğine uzanan Levante, İlber Ortaylı’nın anlatıcılığında, tenor Mert Süngü, klavsen sanatçısı Chiara Cattani, kemancı Lorenzo Gugole, lut ve teorbo sanatçısı Fabiano Merlante ve Camerata Barok İstanbul’un performanslarıyla kültürlerarası diyalog vaat ediyor. Bağlama ve kopuz ustası Coşkun Karademir, perdesiz gitar virtüözü Cenk Erdoğan ve ney sanatçısı Burcu Karadağ projede konuk sanatçı olarak yer alıyor. "LEVANTE: Anatolian Stories in Italic" projesi, Anadolu topraklarının binlerce yıllık müzikal mirasının, İtalyan Barok dönemiyle buluştuğu bir eser. İtalyan şef Chiara Cattani yönetiminde C. Monteverdi, J. Lully, G. F. Händel ve T. Traetta’dan eserler, "Levante" temalı barok operalardan tenor aryaları ve lamentolar, Osmanlı saray müzikleri, Sefarad şarkıları, Anadolu deyişleri ve türküleri bir araya geliyor.

Doğu Akdeniz coğrafyasının tanıdık halk ezgilerinin, İtalyan Barok müziğinin zarif dokunuşlarıyla yeniden yorumlandığı proje Prof. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla zenginleşiyor. REKLAM Konser Detayları: Tarih: 13 Haziran Perşembe Saat: 20.00 Gitarın Gücü Adına: Dan Wilson 14 Haziran’da CRR’de! Günümüz caz gitar sahnesinde güçlü ismi ve cazın yenilikçi ustası Dan Wilson, 14 Haziran Cuma günü saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Konserde sanatçıya David Throckmorton (davul), Glenn Zaleski (piyano) ve Jonathon Muir-Cotton (kontrbas) eşlik edecek.

Konser Detayları: Tarih: 14 Haziran 2024, Cuma Saat: 20.00 Cazibe ve Zarafet: Münih Filarmoni Solistleri CRR’de! .png Münih Filarmoni Solistleri, 15 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Konserde, Antonín Dvořák ve Bedřich Smetana’nın eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar dinleyicilere sunulacak. Konserin solist kadrosu, Münih Filarmoni’nin seçkin müzisyenlerinden oluşuyor. Obuada Clara Dent ve Kai Rapsch, klarnette László Kuti Matthias ve Ambrosius, fagotta Bence Bogányi ve Hanna Yu, kornoda Matias Pineira, Zsombor Nagy ve Sabela Rodríguez Oliveira, viyolonselde Péter Szabó ve kontrbasta Fora Baltacigil yer alıyor.

REKLAM Konser Detayları: Tarih: 15 Haziran Cumartesi Saat: 20.00 Aryaların Büyüsü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda! .png Kariyerine Plácido Domingo’nun düzenlediği Operalia Yarışması’nı kazanarak başlayan, uluslararası üne sahip, soprano Olga Peretyatko, 22 Haziran Cumartesi akşamı, saat 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Peretyatko’ya orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Metropolitan Opera, La Scala, Covent Garden gibi önemli opera evlerinde ve Salzburg, Baden-Baden, Aix-en-Provence gibi prestijli festivallerde sahne alan, uluslararası üne sahip yönetmenler ve orkestra şefleriyle iş birliği yapan Olga Peretyatko, 22 Haziran’da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Konser Detayları: Tarih: 22 Haziran 2024, Cumartesi Saat: 20.30