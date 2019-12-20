Bu da ağırlık merkezini yükseltmesine neden olurken havada kalmış gibi görünmesini sağlıyor. Smith'e göre Ronaldo, zıplarken 5 g kuvvetine (Herhangi bir cismin maruz kaldığı fiziksel etkiyle ağırlık değeri üretmesi, yani hızlanmayı belirten bir terim) maruz kalıyor. Bu da bir astronotun, roketin kalkışı esnasında hissetiğine yakın bir değer!