ALTI ÇOCUK

Ronaldo'nun taşıyıcı anne yöntemiyle Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo ve Cristiano Ronaldo Jr. isimli üç çocuğu, Georgina Rodriguez ile birlikteliğinden de Alana Martina dos Santos adında bir kızı bulunuyor. Yıldız futbolcu, ikiz bebeklerin de dünyaya gelmesiyle altı çocuk babası olacak.