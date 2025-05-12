Cristiano Ronaldo'dan flaş karar: MLS takipte
Al Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo flaş bir karar aldı. Portekizli oyuncu, takımın aldığı kötü sonuçların ardından görüşmeleri rafa kaldırdı.
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Son dönemde kötü sonuçlar alan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr uluslararası turnuvalara katılım şansını zora soktu.
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Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo ise flaş bir karar aldı.
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Marca'nın haberine göre; Alınan kötü sonuçların ardından Portekizli futbolcu, sözleşme uzatma görüşmelerini rafa kaldırdı.
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Uluslararası turnuvalarda boy göstermek isteyen ve 1000 gol hedefini yakalamak isteyen Ronaldo'nun başka bir Suudi ekibine transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
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Öte yandan MLS ekiplerinin de dünyaca ünlü yıldız için devrede olduğu aktarıldı.
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SEZON İSTATİSTİKLERİ
40 yaşındaki futbolcu bu sezon 39 maçta 33 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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