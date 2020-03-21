21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, futbol camiasını sarsmaya devam ediyor. Avrupa ülkelerindeki liglerin ertelenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirirken kulüplerin ekonomik zararı tartışılmaya başlandı. Kulüp ve lig idarecilerinin büyük çoğunluğu liglerin mutlaka tamamlanmasını isterken İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, kulüpleri rahatlayacak bir çalışma yapacaklarını söyledi. Gravina, "Maaşları düşürmeyi düşünebiliriz. Kriz herkes için geçerli" ifadesini kullandı. Futbolcular Derneği Başkanı Damiano Tommasi, futbolcuların da bu süreçte fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Maaşların yüzde 30 düşürülmesiyle ilgili Tommasi, "Bu krizi yönetmek için ne tür bir fedakarlık yapabiliriz, inceliyoruz" ifadelerini kullandı.
RONALDO, 10 MİLYON EURO'LUK KESİNTİYİ KABUL ETTİ!
İki futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Juventus da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik tedbirler almaya başladı. Tuttosport'un raporuna göre tüm maçların askıya alınmasının ardından futbolcular bazında tahmin edilen ortalama kayıp 70 milyon Euro olacak. Yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo ise bu durumda yaklaşık 9-10 milyon euro'luk kayıpla en büyük zarara uğrayacak oyuncu.
LYON: MAAŞ ÖDEMEYECEĞİZ
Fransa'nın köklü kulübü Lyon, futbolcularına maaş ödeyemeyeceğini açıkladı. Fransız kulübü çalışanlarının bir bölümünü de ücretsiz izine çıkardı. Bir başka Fransız ekibi Amiens de oyuncularının maaşlarında yüzde 16 kesintiye gidileceğini duyurdu.
HEARTS'TA MAAŞLAR YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLDÜ
İskoçya Birinci Futbol Ligi kulübü Hearts, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu mali zorlukların üstesinden gelmek amacıyla maaşların yüzde 50 düşürüleceğini duyurdu. Açıklamada, maaş kesintisini kabul etmeyenlere sözleşme feshinin önerileceği kaydedildi. Ayrıca kesinti süresinin belirsiz olduğu ve salgının durumuna göre kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
PREMİER LEAGUE KULÜPLERİNE YARDIM
Öte yandan İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, Premier Lig haricindeki liglerde yer alan kulüplere 50 milyon sterlinlik para yardımı yapılacağını açıkladı.
M'GLADBACH'TA FUTBOLCULAR TEKLİF ETTİ
Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ta Sportif Direktör Max Eberl, kulübün internet sitesinden yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Eberl, takımdaki futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olmak için ücretlerinin bir kısmından vazgeçme teklifinde bulunduklarını açıkladı. Max Eberl, futbolcularla gurur duyduklarını belirterek, iyi ve kötü günde birlikte olduklarını ifade etti. Eberl ayrıca yöneticilerin ve teknik ekibin de buna katılarak gelirlerinin bir kısmından vazgeçeceğini aktardı.
SİON, SÖZLEŞMELERİ FESHETTİ
İsviçre Ligi ekiplerinden Sion ise daha sert bir tedbir aldı. Ligler başlayana kadar oyuncularına ülkedeki en yüksek part-time ücreti olan aylık 11 bin 700 Euro'yu öneren Sion, bu teklifi kabul etmeyen 8 futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.
TOPLAM ZARAR 4 MİLYAR EURO
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar euro olacağı bildirildi.
KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadığı zararlar incelendi. Şu ana kadar 5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşma iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda. Araştırmaya göre Premier Lig, 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak. Premier Lig'in yanı sıra La Liga'da 800-950, Bundesliga'da 650-750, Serie A'da 550-650 ve Ligue 1'de ise 300-400 milyon euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.
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