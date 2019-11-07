CRIF, ihracatçıları dünyaya açıyor

Dijitalleşme, endüstrideki değişimle beraber ticaretin, pazarların da değişimini getiriyor. Yapılan uluslararası araştırmalar, 2020’li yıllarda şirketlerin müşteri ilişkilerini yüzde 85 oranında herhangi bir insanla doğrudan etkileşime girmeden yöneteceklerini ortaya koyuyor. Türkiye’de yerleşik 1.5 milyon ticari şirketten oluşan veri tabanıyla müşterilerine iş geliştirme ve planlama alanında, müşteri değerlendirmesinde, portföy yönetiminde ve alacak yönetimi konularında hizmet veren CRIF Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, böyle bir dünyada ihracatçı şirketlerin başarılı olmalarının yolunun veriyi etkin kullanmaktan geçtiğine dikkat çekti.

İhracatçıların geleneksel yöntemlerle müşteri ararken, hedeflerindeki ülkeye seyahat ederek ya da yurt dışı fuarlara katılarak potansiyel müşterilerini bulmaya çalıştıklarını ve bu süreçlerin şirketlere ciddi zaman kaybı ve maliyet getirdiğini hatırlatan Tezel, CRIF olarak online platform ve çözümlerle KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçıları dünyaya açtıklarını söyledi. Bu online platformlardan biri olan D&B Hoovers ile şirketlerin geleneksel yöntem yerine veri odaklı çözümler sunarak daha verimli aksiyonlar belirlemesine destek sağladıklarını belirten Tezel, “D&B Hoovers ile ihracatçılarımız, 200 ülkede 160 milyondan fazla firma bilgisine bugün oturdukları yerden bir kaç dakika içerisinde ulaşabiliyorlar. Türkiye’nin her bölgesinden ve farklı sektörlerden ihracatçılarımızın kullandığı D&B Hoovers platformu, yurt dışı müşteri bulma süreçlerini daha verimli ve kârlı hale getiriyor. Daha net ifadeyle D&B Hoovers ile ihracat yapan ya da yapmak isteyen şirketlerimize yol gösterici oluyoruz” diye konuştu. Tezel, kullanıcılar özelinde yapılan global araştırmaların dünya genelinde D&B Hoovers altyapısı kullanan şirketlerin potansiyel müşteri belirleme süreçlerinin üç kata kadar hızlandığını, satış kapatma oranlarının yüzde 60 oranında yükseldiğini ve cirolarında yaklaşık yüzde 10 oranında artış sağlanabildiğini ortaya koyduğunun altını çizdi.

YÜZDE 30 İYİLEŞTİRME

Şirketlere sunulan bazı uygulamaların çok fazla maliyet ve zaman gerektirdiğine dikkat çeken Tezel, “CRIF olarak D&B Hoovers online platformumuzla şirketlerin, bir kaç dakika içerisinde potansiyel müşteri listelerini oluşturmalarını sağlıyoruz. D&B Hoovers’da detaylı sektör aramaları ve ihracatçının müşteri kriterine göre 50’den fazla filtre ile daraltılarak hedef firmalar çok daha kolay listelenebiliyor. Bir diğer deyişle ihracatçı şirketlerimiz, müşterilerini nokta atışı olarak bulabiliyor. Nitekim müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre pazar araştırma ve satış süreçlerini yüzde 30 oranında iyileştirebiliyoruz. Ayrıca 200 ülkede potansiyel müşterileri tespit ederken, buralardaki bütün firmalar için CRIF Ticari Bilgi raporları da sunabiliyoruz” dedi.