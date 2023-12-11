Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.793,08 %-1,52
        DOLAR 28,9997 %0,11
        EURO 31,2243 %0,12
        ALTIN 1.857,89 %-0,47
        FAİZ 38,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,38 %-0,43
        BITCOIN 42.373,00 %-3,27
        GBP/TRY 36,3994 %0,10
        EUR/USD 1,0765 %0,01
        BRENT 75,63 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 3.037,68 %-0,47
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Crait'e 380 bin dolarlık tohum öncesi yatırımı - Girişimcilik Haberleri

        Crait'e 380 bin dolarlık tohum öncesi yatırımı

        Yapay zekâ ve e-ticarete özel geliştirilmiş makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak e-ticaret yapan tüm markalara çeşitli çözümler sunmayı amaçlan girişimlerden Crait, 380 bin dolar yatırım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Crait'e 380 bin dolarlık yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        E-ticaret siteleri için yapay zekâ destekli görseller oluşturan Crait, 4 milyon dolar değerleme üzerinden 380 bin dolarlık tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

        İş Bankası 100. Yıl Girişim Sermayesi dâhil olmak üzere melek yatırımcılardan (Fırat İşbecer, Hande Enes, Banu Kısakürek, Barbaros Özbuğutu) destek alarak ilk yatırım turunu tamamlayan Crait, alınan yatırımla beraber çok daha fazla markaya ulaşabilmek ve algoritmalarını geliştirmek üzere çalışmaya devam edecek.

        Yapılan açıklamaya göre, özellikle satış dönüşüm oranlarında sağladığı pozitif etkiyi daha görünür kılmak da girişimin hedefleri arasında yer alıyor. Şu an market ürünlerinden mobilyaya farklı sektörlerdeki müşterilerle çalışmaya başlayan Crait, önümüzdeki yılın başında beta ürününü tüm müşterilerin kullanımına sunmayı planlıyor.

        Crait, Aralık 2022'de ABD'nin Delaware eyaletinde kuruldu. Kurucu ekipte yer alan Safiye Dinçtürk Turgut (CEO) ve Kaan Aytekin (CTO) e-ticaret sektöründeki deneyimlerini üretken yapay zekâ ile birleştirerek online satış yapan markaların ihtiyaçlarını çözen bir uygulama geliştirmek üzere yola çıktılar.

        Müşterilerin satın alma kararında en önemli faktör olan ürün fotoğrafları ve pazarlama görselleri aynı zamanda satıcıların da en zorlandığı konulardan biri. Sektör ihtiyaçlarını göz önüne alarak geliştirilen Crait görsel üretim sürecini basitleştirmeyi, otomatize etmeyi ve adaptif kişiselleştirme algoritmaları ile üretilen görsellerin etkisini optimize etmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        İşsizlikte hızlı düşüş
        İşsizlikte hızlı düşüş
        Neşter bekleyişi!
        Neşter bekleyişi!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Habertürk Anasayfa