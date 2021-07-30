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Covid aşısı İngiltere'de '22 milyon kişinin virüsü kapmasını, 60 bin kişinin de ölmesini engelledi'
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında yapılan aşılama programıyla yaklaşık 22 milyon kişinin virüsü kapmasının, 60 bin kişinin de hayatını kaybetmesinin önlendiğinin tahmin edildiğini duyurdu.
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında yapılan aşılama programıyla yaklaşık 22 milyon kişinin virüsü kapmasının, 60 bin kişinin de hayatını kaybetmesinin önlendiğinin tahmin edildiğini duyurdu.
Kurumun yaptığı tahminlere göre, aşılama virüsü kapan 52 binden fazla kişinin de hastanelik olmasının önüne geçti.
Kurumun yayımladığı tahminler, Cambridge Üniversitesi ile birlikte geliştirilen bir modele dayanıyor ve 23 Temmuz'a kadar olan dönemi kapsıyor. Modelde mevcut durum ile hiçbir kısıtlayıcı önlemin ve aşılamanın olmadığı bir senaryo kıyaslanarak tahminler belirleniyor
İngiltere Sağlık Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Jonathan Van-Tam, ortaya çıkan tabloyu "gerçekten büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.
BBC Radio 1'da katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Prof. Dr. Van-Tam, aşılanan kişi sayısı ne kadar çok artarsa ülkede yeni bir kapanma döneminin yaşanma ihtimalinin de o kadar düşeceğini söyledi.
Van-Tam, "Umarım en kötüyü geride bırakmışızdır. Ancak sonbahar ve kış aylarında sadece Covid değil, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte da iniş çıkışlı birkaç dönem daha geçirmemiz oldukça olası" dedi.
Van-Tam, aşıların yan etkileri ve uzun vadeli sonuçları açısından kaydadeğer bir riskin olması halinde bunun şu ana kadar ortaya çıkmış olacağını da sözlerine ekledi.
Van-Tam, İngiltere'de yakın bir zamanda aşı yaptırmamış kişilerin belli mekanlara girmeleri veya tatile çıkmalarına yönelik bazı kısıtlamaların devam etmesinin olasılık dahilinde olduğunu vurguladı.
İngiltere'de son açıklanan veriler, yeni koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Perşembe yeni vaka sayısı 31 bin 117 olurken, son 28 gün içerisinde Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı da 85 oldu.
Kendisi gibi Covid'e yakalanmış ve sadece hafif soğuk algınlığı ve grip semptomları yaşamış birinin, bunun uzun vadeli etkilerini bilmediği halde neden iğne yapması gerektiğini sordu.
Covid aşısı İngiltere'de '22 milyon kişinin virüsü kapmasnı, 60 bin kişinin de ölmesini engelledi'/covid-asisi-ingiltere-de-22-milyon-kisinin-virusu-kapmasni-60-bin-kisinin-de-olmesini-engelledi-3147549
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