Dünyayı sarsan Covid-19 hastalığının bulaşmasına engel olmak veya riski azaltmak için en etkili unsurlar olarak kabul edilen maske ve el yıkamanın yanına en az onlar kadar etkili olduğu belirtilen sosyal mesafeyi de eklemek gerekiyor. Bu, hasta olan veya ‘asemptomatik’ diye adlandırılıp hasta olduğu halde hiç belirti göstermeyen kişilerle araya konulması gereken uzaklık anlamına geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr Metin Okucu’ya göre çok eski bilgilere dayanan ve uzun zamandır bilinen mesafe kuralı yararlı olsa da içinde eksiklikler barındırıyor. Yapılan araştırmalar, belirtilen mesafenin hastalıktan korunmada tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Çünkü bilim insanları genel inanışın aksine virüsün 2 metreden uzağa da ulaşabileceğini biliyor.
ALÇAK SESLE KONUŞMANIZ VEYA BAĞIRMANIZ BİLE ETKİLİ
Virüsün bulaşmasında ortamın neresi olduğu, bulunulan yerdeki havalandırmanın kalitesi, ortamda kaç kişinin bulunduğu, beraber geçirilen sürenin ne olduğu ve ortamdaki kişilerin yaptıklarının bile önemi bulunuyor. Kişilerin alçak sesle konuşmalarından, bağırmalarına, aralarında şarkı söyleyen olup olmadığından grupta maske takılıp takılmadığına kadar her şeyin virüsün bulaştırıcılığında etkisi olduğu belirtiliyor. Mesafenin tek başına kişiyi virüsten yüzde 80-90 oranında koruduğu durumlar olduğu kadar ortam koşulları nedeniyle hiç işe yaramadığı durumlar da olabiliyor.
RİSK ANALİZİMİZİ YAPARAK KORUNMANIN YOLU: RİSKMETRE
Uzm. Dr. Metin Okucu, Covid-19’dan kendi risk analizimizi yaparak korunabileceğimize dikkat çekerek, “Günlük hayatımızı yaşarken aşağıdaki verileri bir kontrol listesi ya da bir tür riskmetre olarak kullanabiliriz. Düşük riskli yerlerde bulunarak daha özgür ve ‘eski normal’e daha yakın yaşarken riskin yüksek olduğu durumları hemen fark edip gerekeni yaparak hem kendimizi hem de ailemizi daha iyi koruyabiliriz”diyor.
RİSKMETRENİN DÜŞÜK OLDUĞU DURUMLAR (AZ RİSKLİ)
*MASKENİZ YOK ama kısa süreli temas ( 5 dakikadan az) söz konusu ise:
*MASKENİZ YOK ve uzun süreli temas söz konusu ise:
*MASKENİZ VAR ve kısa süreli temas ( 5 dakikadan az) söz konusu ise:
*MASKENİZ VAR ve uzun süreli temas söz konusu ise:
ORTA VE YÜKSEK RİSK NEREDE?
Uzm. Dr Metin Okucu, “Bunların dışındaki ortamların tamamı orta veya yüksek riskli yaşam alanları ve mekanlardır. Buna karşın yukarıdaki koşulların geçerli olmayacağı bazı durumlar da söz konusudur. Bunlar arasında en önemlisi; ortamda hasta, öksüren ve hapşıran birinin olmasıdır. Hasta birini fark ederseniz yeşil ışık sönecek ve bu ortamı hemen terk etmeniz anlamına gelecektir”diyerek devam ediyor; “Bu nedenle günlük hayatınızda bir plan yapıp bir yere giderken, bulunmanız gereken ortam öncesi, yukarıdaki şartları gözden geçirerek bir risk analizi yapın. Riskmetreniz ‘yeşil’ gösteriyorsa hayata devam edin. Az riskli ortamlara daha rahat gitseniz de durum değişip diğer şartlar oluşmaya başlıyorsa uzak durun. Bulunduğunuz yerin havasının, şartlarını, kişi sayısı ve davranışlarının değişmesi halinde ise oradan hemen ayrılın”diyor.
Kaynak: https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3223.full.pdf
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