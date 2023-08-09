Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor

Henüz okulların açılmamış olması, sosyal aktivitelerin biraz seyreltilmesiyle bu dalganın sönümleneceği bekleniyor ama endişe edilen eylül ayı. İngiltere’de okulların açılmasıyla bu dalganın bir artış gösterebileceği endişesi var. Vaka sayılarında şu an da bir artış var, bu hastanelerdeki yatışa da yansımış durumda ama Dünya Sağlık Örgütü henüz bir endişe edici varyant olarak tanımlamıyor, izleme almış durumda” şeklinde konuştu.