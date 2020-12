Covid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik

AA

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Covid-19 Çocuk Kliniği Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan çocuklarda D vitamini eksikliğini tespit ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Şen, 85 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmada, Covid-19 yakalanan çocuklarda ortalama D vitamini düzeyinin 13 Mg/L, hastalığa yakalanmayanlarda ise 34 olduğunu gördüklerini kaydetti.

D vitaminin önemine işaret eden Şen, şöyle konuştu: "Hastanemizde yatan ve ayakta takip ettiğimiz çocuklarımızda D vitaminin etkisini araştırdık. Koronavirüs enfekte olan çocukların D vitamini düzeyi sağlıklı çocuklara göre daha düşük. Bu çocukların hastanede kalış süresinin ve ateşinin daha fazla olduğunu gördük. Dolaysıyla D vitaminin eksikliğinin çocuklarda yatkınlık oluşturduğunu ve risk faktörü olduğunu saptadık."

Şen, özelikle kış aylarına girilen bu günlerde Covid-19 ile mücadelede D vitamini takviyesini, başta çocuklar olmak üzere tüm risk grubundaki kişilerin alması gerektiğini aktardı.

"D vitaminini sadece bir vitamin olarak düşünmemek lazım. Tabii ki diğer vitaminler gibi D vitamini de doğal olarak besinlerle alınabileceği gibi dışardan takviyelerle birlikte de alınabilir." diyen Şen, risk gruplarına dikkati çekti.

Şen, şunları söyledi: "Riskli gruplar dediğimiz bebekler, gebeler, emziren anneler, özelikle de sağlıklı çalışanlar gibi sürekli kapalı ortamda çalışmak zorunda olanlarda D vitamin eksikliğini daha fazla görüyoruz. Bu kişiler günlük olarak D vitamini takviyesi öneriyoruz. Doğal gıdalarda, özelikle balık, balık yağı, yumurta gibi zengin vitaminli besinlerle de beslenmelerini mutlak süratle öneriyoruz."

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ"

D vitamini de vücuttaki kalsiyum ve fosfat dengesini sağlayarak kemikleri güçlendiren bir molekül olduğunu aktaran Şen, D vitamini bağışıklık sistemi üzerine de çok önemli bir rolünün olduğuna dikkati çekti.

Doç. Dr. Velat Şen, D vitamininin enfeksiyonlardan korumak adına mutlaka takviye olarak alınması gerektiğini işaret ederek, "Özelikle bebeklerde anne sütü yetersiz olduğu için, doğumdan itibaren D vitamini takviyesine başlanması gerekiyor. Bu yaş grubu çok riskli grup, erişkinlerde de özelikle güneş ışınlarına az maruz kaldığı için havaların soğumasıyla beraber ve kapalı ortamlarda kaldığımız için mutlaka D vitamini takviyesi gerekir" dedi.

D vitamini yanında doğal beslenmenin de insandaki bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Şen, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek besleyici değeri yüksek olan besinlerle tüketmek gerekiyor. Ayrıca portakal, mandalina, kivi gibi bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen meyveleri daha fazla tüketmeliyiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 20 DAKİKA GÜNEŞE ÇIKILMALI

D vitaminini cildin yüzde 90 sentez edilebildiğini ancak bunun için yeterli miktarda güneş ışını gerektiğini aktaran Şen, "Özelikle haftada 3 gün 20'şer dakika güneş ışınına maruz kalmak gerekiyor. Ancak havaların soğuması ve kısıtlamaların olmasıyla kapalı mekanlarda daha fazla süre kalmamız nedeniyle D vitaminin vücutta sentezlenmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle takviye olarak D vitaminin günlük olarak alınması gerekiyor" diye konuştu.

C vitaminin de önemine işaret eden Şen, şunları kaydetti: "Koronavirüs hastaların gerek yoğun bakım tedavilerinde gerekse klinik tedavilerinde kullandığımız yüksek doz C vitaminin takviyesin de faydalı olduğunu görüyoruz. D ve C vitaminlerini bu günlerde daha sık tüketmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimiz için iyi bir uyku, bununla beraber dengeli beslenmek gerekiyor. Bağışıklık sistemimizin tek başına iyi olması da yetmiyor. Koronavirüsün viral yüküne daha az maruz kalmamız gerekiyor. Bu nedenle mesafeye, maskeye çok dikkat etmemiz lazım."