Villada, özel şoförü olan bir çocukluk geçirdikten sonra babam iflas etti. Lise ikinci sınıfa geldiğimde gece gazino ve çay bahçelerinde sahneye çıkıp, ud çalarak ailemi geçindirdim. Cepte para olmadığı için okula bir saat yürüyerek gidip, günü tek bir simitle geçirdiğim günlerim oldu. Bugünleri görmüş bir insan nankörlük yapar mı?