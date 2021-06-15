ÇORUM NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Çorum ili İç Anadolu bölgesinin kuzey kısmında yer almaktadır.İç Anadolu Bölgesi Karasal iklimi etkisi altındadır. Doğusunda Amasya, güneyinde Yozgat, batısında Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzey batısında Kastamonu, kuzey doğusunda Samsun, güney batısında Kırıkkale illeri ile çevrilidir.
ÇORUM'DA ULAŞIM
Çorum, Ankara ile Samsun arasında İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan bölünmüş çift şerit karayolu ağı üzerindedir. Ankara’ya 243, Samsun’a 172, Amasya’ya 92 kilometre mesafededir. Çorum’a hava yolu ile Ankara ve Samsun’dan ulaşmak mümkün ise de Çorum il merkezine sadece 64 kilometre mesafedeki Merzifon Havaalanını kullanmak daha avantajlı olabilir.
Çorum’un ilçelerine olan uzaklıkları; Alaca 52, Bayat 83, Boğazkale 87, Dodurga 42, İskilip 56, Kargı 106, Laçin 29, Mecitözü 37, Oğuzlar 68, Ortaköy 57, Osmancık 59, Sungurlu 72 ve Uğurludağ 66 kilometredir.
ÇORUM'UN KAÇ İLÇESİ VAR?
Çorum ili nüfusu: 530.126'dır. Bu nüfusun %75,1'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 12.428 km2'dir. İlde km2'ye 43 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 123’dür.) İlde yıllık nüfus % 0,14 oranında azalmıştır.
Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez ilçe (% 0,70)- Dodurga (-% 5,78)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 14 İlçe, 16 belediye, bu belediyelerde 126 mahalle, ayrıca 759 köy bulunmaktadır.
Çorum (il merkezi)
Alaca
Bayat
Boğazkale
Dodurga
İskilip
Kargı
Laçin
Mecitözü
Oğuzlar
Ortaköy
Osmancık
Sungurlu
Uğurludağ
ÇORUM PLAKASI: 19
ÇORUM'DA GEZİLECEK YERLER
Alacahöyük Müze ve Ören Yeri
Hattuşa
Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı
Laçin Kapılıkaya Kaya Mezarı
Çorum Müzesi
Çorum Kalesi
Sungurlu Saat Kulesi
Gerdek Kaya Mezarı
ÇORUM YÖRESEL YEMEKLERİ
İskilip dolması
Gül baklava
Çatal aşı çorbası
Sırık kebabı
Kara çuval helvası
Şekerleme
Tandır
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