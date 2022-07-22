Çorum'da vinç kamyonu dehşeti!

İHA

Çorum'da, freni boşalan vinç kamyonunun otomobil ve yayalara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi e yaralandı.

Kaza, Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, freni boşalan vinç kamyonu, seyir halindeki bir otomobile ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.