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Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da trafikte çıkan yol vermeme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 23.04.2023 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
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AA

Çorum'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yasin G. (29) ile Emirhan S. ve Ali S. arasında, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa 3. Sokak'ta, trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan S. tabanca ile Ali S. de tüfekle ateş ederek Yasin G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda Yasin G'nin otomobilinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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