Çorum'da nisan ayında 9 milyon 82 bin lira trafik cezası kesildi

Çorum'da nisan ayında 9 milyon 82 bin lira trafik cezası kesildi

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Çorum'da nisan ayında sürücülere toplamda 9 milyon 82 bin lira ceza kesildi.

Yapılan kontrollerde 3 bin 361 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve hatalı park gibi maddelerden toplamda 9 milyon 82 bin lira ceza uygulanırken, 98 araç trafikten men edildi.

Ekipler, dün gece yaptıkları denetimde ise 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 208 bin 375 lira ceza uyguladı.