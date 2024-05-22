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Alınan bilgiye göre, M.K. (31) ve M.S. (45), telefonda kendilerini bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K'ye (74) evindeki kombiye bakım yapmaları gerektiğini söyledi.

N.K'yi bakıma ikna eden şüpheliler, eve giderek bir müddet kombi ile ilgilendikten sonra hizmet karşılığı olarak 7 bin lira talep etti.

N.K'nin o kadar parasının olmadığını söylemesi üzerine 2 şüpheli, N.K. ve eşi Y.K'yi (71) bir ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı. Durumdan şüphelenen N.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların kullandığı aracı belirledi.

Takip sonucu kentten ayrıldığı belirlenen araç, Ankara yolunda durduruldu. Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Araçta bulunan 7 bin lira ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.