Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da Seydimçakallı ve Yenihayat köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 13 kişi zehirlendi

Giriş: 06.06.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AA

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı. AA'da yer alan habere göre, merkeze bağlı Seydimçakallı ve Yenihayat köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Songül Ö. (52), Serdar Ö. (33), Serdar K. (34), Abidin Ö. (53), Telli B. (68), Asiye Ö. (79), Abidin B. (71), Asiye E. (57), Refigül F. (82), Meryem F. (66), Fendiye D. (42), Emrullah T. (37) ve Aynur Ç, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanlardan Abidin Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
28 yılda çöplüğü ormana dönüştürdü
28 yılda çöplüğü ormana dönüştürdü
Casuslukla suçlanan eski FBI ajanı ölü bulundu
Casuslukla suçlanan eski FBI ajanı ölü bulundu
Yeni Kabine ilk kez toplanıyor! Ekonomi, İsveç, terör gündemde
Yeni Kabine ilk kez toplanıyor! Ekonomi, İsveç, terör gündemde
Samsun ve Ordu'da taşımalı eğitime 1 gün ara!
Samsun ve Ordu'da taşımalı eğitime 1 gün ara!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.