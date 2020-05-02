Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Test sayısında 1 milyon barajı geçilirken, toplam iyileşen hasta sayısındaki önemli artış da öne çıkıyor. 2 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.
CORONA VİRÜS TABLOSU 2 MAYIS 2020
2 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.
CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 1 MAYIS
1 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." dedi.
3 BİN 258 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 122 BİN 392
Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 41 bin 431 testten 2 bin 188'i pozitif çıktı, 84 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 122 bin 392 oldu. Toplamda 3 bin 258 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 480, entübe edilmiş hasta sayısı 818 oldu. Dün 4 bin 922 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.
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KORONAVİRÜSTE İKİNCİ DALGA
Koronavirüs salgınının ilk aşamalarında virüsün yayılmasının kontrol edilmesi konusunda örnek olarak gösterilen Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido adasından ikinci dalganın başladığına yönelik işaretler geliyor. Uzmanlar, bunun kısıtlamaların erken kaldırılması nedeniyle başlamış olabileceğini söylüyor.
Oysa bundan birkaç hafta öncesine kadar Hokkaido adası, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınabileceğine dair bir model olarak gösteriliyordu.
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