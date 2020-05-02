Koronavirüste ikinci dalga: Japonya'daki bir ada kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceğine dair yol gösterebilir mi?

Koronavirüs salgınının ilk aşamalarında virüsün yayılmasının kontrol edilmesi konusunda örnek olarak gösterilen Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido adasından ikinci dalganın başladığına yönelik işaretler geliyor. Uzmanlar, olağanüstü halin çok hızlı kaldırıldığını ve ikinci dalganın bundan başlamış olabileceğini söylüyor.
Oysa bundan birkaç hafta öncesine kadar Hokkaido adası, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınabileceğine dair bir model olarak gösteriliyordu.
Ancak Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, artık uzmanlar, Hokkaido adasının sokağa çıkma kısıtlamalarının erken kaldırılmasının sonuçlarının neler olabileceğini gösteren bir örneğe dönüştüğünü söylemeye başladı.
Adanın koronavirüsle tanışması Şubat ayı başına dayanıyor. Şubat ayında düzenlenen Sapporo Kar Festivali'ne 2 milyondan fazla ziyaretçi geldi ve bu ziyaretçiler arasında yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden gelenler de vardı.
Adada, neredeyse tamamının kökeni festivale kadar takip edilen koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde artış göstermesinin ardından 29 Şubat'ta olağanüstü hal ilan edildi. Aynı zamanda okullar kapatıldı, kalabalık etkinlikler iptal edildi ve halka evde kalmaları çağrıları yapılmaya başlandı.
12 Mart itibarıyla adadaki koronavirüs vaka sayısı 118'e ulaştı ve böylece Hokkaido, Japonya'da en fazla vakanın görüldüğü bölge oldu.
Ancak alınan önlemlerin etkisini göstermesiyle, bir hafta içerisinde bölgedeki günlük vaka artışı 1-2 gibi düzeylere geriledi.
Vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle, yerel yönetimin artık ekonomiyi yeniden canlandırmak istemesiyle 19 Mart'ta olağanüstü hal kaldırıldı ve hem okullar hem de birçok işletme açılmaya başlandı.
Hokkaido Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Enfeksiyon Kontrolü Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yoko Tsukamoto, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "O dönemde elimizde yeterli bir bilgi yoktu ve bu hastalığı yeterince anlayabilmiş değildik. O dönem eldeki bilgilerle, vaka sayısının günde 1-2'ye düştüğü dönemde, valinin olağanüstü hali kaldırmak konusunda doğru kararı vermiş olduğu söylenebilirdi. Ancak şimdi bunun yanlış olduğunu bilsek de o dönem yapılması gereken şey buydu" dedi.
Tsukomoto gibi birçok uzman bugün bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyor. Zira, sadece 26 gün sonra ve bir hafta içerisinde vaka sayısının 135 artmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden getirildi.
Mevcut kısıtlamaların 6 Mayıs'ta sona ermesi öngörülüyor. Ancak Japonya genelinde bunun bir ay daha uzatılabileceği belirtiliyor.
Hokkaido'da Salı günü açıklanan verilere göre, 24 saat içerisinde 38 yeni vaka tespit edildi. Böylece adadaki toplam vaka sayısı 688'e yükseldi. Hokkaido, Japonya'da vaka sayısının en yüksek olduğu beşinci yer. Adada, bugüne kadar 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
127 milyon kişinin yaşadığı Japonya'da bugüne kadar 13 bin 576 vaka tespit edilirken, 376 kişi de yaşamını yitirdi.
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