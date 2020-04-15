Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 65 bin 111'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 1.403 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 15 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.



TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 61 bin 49, can kaybının ise 1296'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 13 Nisan 2020'de 34 bin 456 testle toplam test sayısı 410 bin 556'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 hasta vefat etti, 511 hasta ise iyileşti.

Toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.



DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 119 bin 718´e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 925 bin 571´e yükselirken; 452 bin 178 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 756´ya yükselirken; vaka sayısı da 170 bin 99´a çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 15 NİSAN