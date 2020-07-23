Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün toplam hasta sayısı 222 bin 402'ye ulaştı. 23 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

KOROAVİRÜS TABLOSU 23 TEMMUZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 20.00 civarında açıklanıyor. Bakan Koca resmi Twitter hesabından açıklama yapar yapmaz son 24 saate ait koronavirüs tablosu haberimize yer alacak.

22 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

22 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." dedi.

5 BİN 545 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 222 BİN 402

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 43 bin 404 testten 902'si pozitif çıktı, 19 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 222 bin 402 oldu. Toplamda 5 bin 545 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, entübe edilmiş hasta sayısı 381 oldu. 205 bin 214 hasta da iyileşti.

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testlerinin doğruluğuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddialarını yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan, “Türkiye’de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığımızın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna" dair iddialar asılsızdır.

Covid-19 salgınının başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitleri virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak, tek yerli üreticiden temin edilmiştir. İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır.

Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları %90’ların üzerindedir.

Öte yandan, haberde bahsi geçen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi, Prof. Dr. Kılıç’ın asli görevine dönüşünün ya da Bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır."