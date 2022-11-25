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Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar!

Tekirdağ'daki tren kazası davasında tutuklanan TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi. Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı

Giriş: 25.11.2022 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
Çorlu tren kazası | Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar! - Son dakika haberi
Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar!
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AA

Tekirdağ'da, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre kazaya ilişkin iddianamede, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLMİŞTİ

9 Eylül'de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, bakım servis alanlarından sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, üst yapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, altyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA TAHLİYE

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'nun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek tahliyesini talep etti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Karasu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Karasu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE KARARININ GEREKÇESİ

Tahliye gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Sanığın 10 Ekim 2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu haliyle kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibarıyla müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak, sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu'nun tahliyesine karar verilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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