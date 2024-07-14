Çöpte bulduğu alkolü içen köpek sarhoş oldu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çöpü karıştırıp dökülen alkolü içen köpek, sarhoş oldu. Sarhoş olan köpeğin uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Giriş: 14.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:21
Diyarbakır'da ilginç bir olay yaşandı.
Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırdı.
Köpek, çöpe dökülen alkolü içtikten sonra sarhoş oldu. Köpeğin, uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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