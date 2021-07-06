2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk finalist belli oldu.

Brezilya, yarı final maçında Peru'yu 35. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Arjantin ile Kolombiya arasında yarın TSİ 04.00'te oynanacak karşılaşmanın galibi, Brezilya'nın finaldeki rakibi olacak.