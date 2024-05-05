Çöp kamyonu can aldı
Bursa'da 69 yaşındaki Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçerken geri manevra yapan çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Süreyya Ersevinç (69) hayatını kaybetti.
Kaza saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yaptığı marketten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçmek istediği sırada, geri manevra yapan Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 34 GEN 073 plakalı çöp kamyonunun çarpmasıyla yere düştü.
Fotoğraf: İHA
Kamyon, kadının üzerinden geçerken, sürücü çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ersevinç’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.