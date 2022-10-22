Çöp Adam dizisi konusu ne ve oyuncuları!

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisi, ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Diziyle ilgili merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NE?

Tamer ve Peri büyük aşkları için birçok sınavdan geçeceklerdir. Tamer aslında Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratmıştır. Saplantılı aşkı olan Tamer, zamanla sevgisini daha yumuşatacak ve duygusal bağa dönüştürecektir.

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimleri İstanbul'da yapılan Çöp Adam dizisinin başlangıç tarihi henüz kesinleşmedi.