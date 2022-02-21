Consus Enerji halka arz için başvurdu

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Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Enerji halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’a (BİST) başvurdu. SPK onayının ardından Consus Enerji’nin halka arzına lider aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve eş lider aracı kurum Global Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Dağıtık enerji kapsamında Yap-İşlet modeli ile kojenerasyon / trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak sektör lideri olan Consus Enerji yenilenebilir enerji alanında da önemli faaliyetler sürdürüyor. Aynı zamanda biyokütle enerji üreticilerinden biri olan Consus Enerji, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise kojenerasyon / trijenerasyon tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu güce sahip. Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik hibrit ve çatı tipi endüstriyel güneş santralleri alanında yatırım çalışmalarına ek olarak kojenerasyon / trijenerasyon tesisleri kurulu gücünü artırmaya yönelik iş geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devem ediyor. Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.; kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını da Borsa İstanbul’a bugün (18.02.2022) teslim ettiğini Şirketimize bildirmiştir.”

73 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR

Ağırlıklı olarak tarımsal atıklardan enerji üreten ve 12 MW’ı Aydın, 12 MW’ı Mardin ve 5,2 MW’ı Şanlıurfa tesisinden olmak üzere bu alanda 29,2 MW’lık kurulu güce sahip olan Consus Enerji, biyokütle enerji üreticileri arasında yer alıyor. Consus Enerji, geçtiğimiz yıl bu üç tesisten 176,5 milyon kWh elektrik üreterek 73 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı. Consus Enerji’nin üç tesisi de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yer alıyor. Şirket aynı zamanda biyokütle tedarik ve toplama faaliyetleriyle birlikte enerji santrali operasyonlarını tek çatı altında birleştiren az sayıdaki şirketten biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Portföyündeki ilk güneş enerjisi santrali olan 10,8 MWp kurulu güce sahip tesisi 2019 yılında Mardin’de faaliyete alan Consus Enerji, burada da 2020 yılından itibaren YEKDEM’den yararlanıyor. 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapacak olan şirket, bu tesiste 2021 yılında 22 milyon kWh elektrik üreterek yaklaşık 8,3 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı.

495 MİLYON kWh ENERJİ

Consus, dağıtık enerji sektöründe faaliyet gösteren enerji hizmet firması (ESCo) bünyesinde kurup işlettiği kojenerasyon / trijenerasyon tesis yatırımları ile Türkiye’de sekiz farklı noktada toplam 54,1 MW kurulu güce sahip. Şirket, 2021 yılında elektrik, ısıtma ve soğutma dahil olmak üzere 495 milyon kWh enerji üretti. Şirket, ESCo alanında başta çatı tipi güneş santrali yatırımları ile toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmayı ve ayrıca kojenerasyon / trijenerasyon tesisleri yatırımlarına devam etmeyi, bu sayede sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI YATIRIM PLANI

Consus Enerji stratejisini, uzun vadeli tarife garantili yenilenebilir enerji projeleriyle yenilikçi enerji verimliliği çözümleri geliştirmek üzerine kurarken, hem kaynak hem de coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş portföyünü gelecek yıllarda dengeli bir şekilde daha da genişletmeyi planlıyor.

Yurtdışında da çeşitli bölgelerde yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi ve/veya satın almayı planlayan Consus Enerji, mevcut kurulu gücünü ek yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji sektöründe planladığı yatırımları ile büyütmeyi hedefliyor. Yurtdışında büyüme fırsatları bakımından Global Yatırım Holding’in Karayipler’den Singapur’a kadar geniş liman ağından da faydalanacak olan Consus Enerji, bu ülkelerde yatırım planlıyor.

2020 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile şebeke ile aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile mevcut lisanslı santrallere güneş enerjisinden üretim tesisi kurulması mümkün hale gelmiş ve bu doğrultuda şirket üretim performansını ve tesis verimliliğini artırmak için yeni hibrit üretim yönetmeliğine paralel olarak biyokütle tesislerinde güneş enerjisi yatırımlarına başladı.