Consus Enerji halka arz için başvurdu

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Enerji halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’a (BİST) başvurdu. SPK onayının ardından Consus Enerji’nin halka arzına lider aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve eş lider aracı kurum Global Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.
Dağıtık enerji kapsamında Yap-İşlet modeli ile kojenerasyon / trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak sektör lideri olan Consus Enerji yenilenebilir enerji alanında da önemli faaliyetler sürdürüyor. Aynı zamanda biyokütle enerji üreticilerinden biri olan Consus Enerji, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise kojenerasyon / trijenerasyon tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu güce sahip. Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik hibrit ve çatı tipi endüstriyel güneş santralleri alanında yatırım çalışmalarına ek olarak kojenerasyon / trijenerasyon tesisleri kurulu gücünü artırmaya yönelik iş geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devem ediyor. Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.; kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını da Borsa İstanbul’a bugün (18.02.2022) teslim ettiğini Şirketimize bildirmiştir.”
73 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR
Ağırlıklı olarak tarımsal atıklardan enerji üreten ve 12 MW’ı Aydın, 12 MW’ı Mardin ve 5,2 MW’ı Şanlıurfa tesisinden olmak üzere bu alanda 29,2 MW’lık kurulu güce sahip olan Consus Enerji, biyokütle enerji üreticileri arasında yer alıyor. Consus Enerji, geçtiğimiz yıl bu üç tesisten 176,5 milyon kWh elektrik üreterek 73 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı. Consus Enerji’nin üç tesisi de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yer alıyor. Şirket aynı zamanda biyokütle tedarik ve toplama faaliyetleriyle birlikte enerji santrali operasyonlarını tek çatı altında birleştiren az sayıdaki şirketten biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Portföyündeki ilk güneş enerjisi santrali olan 10,8 MWp kurulu güce sahip tesisi 2019 yılında Mardin’de faaliyete alan Consus Enerji, burada da 2020 yılından itibaren YEKDEM’den yararlanıyor. 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapacak olan şirket, bu tesiste 2021 yılında 22 milyon kWh elektrik üreterek yaklaşık 8,3 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı.
495 MİLYON kWh ENERJİ
Consus, dağıtık enerji sektöründe faaliyet gösteren enerji hizmet firması (ESCo) bünyesinde kurup işlettiği kojenerasyon / trijenerasyon tesis yatırımları ile Türkiye’de sekiz farklı noktada toplam 54,1 MW kurulu güce sahip. Şirket, 2021 yılında elektrik, ısıtma ve soğutma dahil olmak üzere 495 milyon kWh enerji üretti. Şirket, ESCo alanında başta çatı tipi güneş santrali yatırımları ile toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmayı ve ayrıca kojenerasyon / trijenerasyon tesisleri yatırımlarına devam etmeyi, bu sayede sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI YATIRIM PLANI
Consus Enerji stratejisini, uzun vadeli tarife garantili yenilenebilir enerji projeleriyle yenilikçi enerji verimliliği çözümleri geliştirmek üzerine kurarken, hem kaynak hem de coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş portföyünü gelecek yıllarda dengeli bir şekilde daha da genişletmeyi planlıyor.
Yurtdışında da çeşitli bölgelerde yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi ve/veya satın almayı planlayan Consus Enerji, mevcut kurulu gücünü ek yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji sektöründe planladığı yatırımları ile büyütmeyi hedefliyor. Yurtdışında büyüme fırsatları bakımından Global Yatırım Holding’in Karayipler’den Singapur’a kadar geniş liman ağından da faydalanacak olan Consus Enerji, bu ülkelerde yatırım planlıyor.
2020 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile şebeke ile aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile mevcut lisanslı santrallere güneş enerjisinden üretim tesisi kurulması mümkün hale gelmiş ve bu doğrultuda şirket üretim performansını ve tesis verimliliğini artırmak için yeni hibrit üretim yönetmeliğine paralel olarak biyokütle tesislerinde güneş enerjisi yatırımlarına başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!