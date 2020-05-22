Fenerbahçe ile yolları ayrılan sportif direktör Damien Comolli için Fransa'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'da liglerin tescil edilmesiyle Ligue 1'den düşen Toulouse'u satın alan ABD'li yatırım şirketinin kulübü Damien Comolli'ye teslim etmek istediği belirtildi.

Damien Comolli'nin kulübe başkan olacağı ve takımı yeniden kuracağı öne sürüldü.