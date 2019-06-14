Collezione çalışma saatleri 2019

Türkiye'nin giyim ve moda sektöründeki öncü markalardan biri olan Collezione, 1987 yılından bu yana sürekli büyüyerek hizmet yolculuğuna devam ediyor. Modayı yakından takip eden kadın-erkek pek çok kişi Collezione mağazalarının mesai saatlerini araştırıyor.

COLLEZIONE ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM içerisinde ve AVM dışarısında olmak üzere hizmet veren Collezione mağazalarında mesai sabah saat 10.00'da başlıyor. Öğle molasının verilmediği Collezione'de mağazalar akşam saat 22.00'da kapanıyor.

Collezione, hafta sonu, resmi tatil günleri ve dini bayram günlerinde de müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

COLLEZIONE HAKKINDA

Türkiye’de moda sektörünün önde gelen isimlerinden Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy’de açtığı ilk mağazası ile çıktı.

Türkiye’nin moda-hazır giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren en büyük markalarından birisi haline geldi.

‘2015 Yılında Türkiye Moda Giyim Pazarında Lider , İlk Akla Gelen ve Global Bir Marka Olma’ vizyonunu benimseyen Collezione müşterilerine daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için, teknolojik alt yapısına yatırım yaparak ve bilişim sistemlerini sürekli güncelleyerek Türkiye’nin ve Dünyanın birçok noktasında açtığı mağazalarla büyümeye devam etmektedir.

Collezione mağazaları, ‘fast fresh fashion’ anlayışı ile kaliteli ve moda ürünleri genç ve kendini genç hissedenlerle buluşturmaktadır. Collezione, yarattığı stil ve yaşam tarzı ile farklılaşarak, Dünyanın ve Türkiye’nin en çok tercih edilen moda markası olma yolunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen markalarından biri konumundadır.

COLLEZIONE ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Collezione Genel Müdürlüğü, Demirkapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 48 Mahmutbey İstanbul adresinde bulunuyor. Collezione Genel Müdürlüğüne 0212 447 12 12 hatlı telefon numarasını arayarak erişebilirsiniz.

Collezione müşteri hizmetlerine hafta içi her gün saat 07.00 akşam 17.30 saatleri arasında 0850 222 12 59 numaralı telefondan ve crm@collezione.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.