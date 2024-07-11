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        Haberler Yaşam Çölemerik Kalesi'nin sırrı kazı çalışmasıyla çözülecek

        Çölemerik Kalesi'nin sırrı kazı çalışmasıyla çözülecek

        Hakkari'de hakim tepede kurulu Çölemerik Kalesi'nde başlatılan arkeolojik kazılarla tarihi buluntuların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:17
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        Hakkari'de hakim tepede... Sırrı çözülecek
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        Dağgöl Mahallesi'nde 3 bin 706 metrekare alana sahip, yüzey kısmına ait kalıntı ve mimari dokusuna ilişkin yeterli bilgi bulunmayan Çölemerik Kalesi'nde tarihi bulguların gün yüzüne çıkarılması ve alanın turizme kazandırılması için kazı çalışması başlatıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan çalışmalarda 4'ü arkeolog 16 kişiden oluşan ekip tarafından alanda ilk olarak temizlik yapıldı.

        Arkeolojik kazılara başlanılan kalede tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılarak alanın bir kısmının rekreasyona dönüştürülerek ziyarete açılması planlanıyor.

        TARİHİN İLK DÖNEMLERİNDE YERLEŞİM YERİ OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

        Alanda incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'ndan bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kalenin bulunduğu alanın tarihin ilk dönemlerinde yerleşim yeri olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

        Önceki yıllarda çıkan stellerden, geçmiş topluluklara ilişkin verilerin toplandığını belirten Çelik, "Burada bir jeoradar çalışması yaptırdık. Bu çalışmayla aşağıdaki alanlarda bulunan boşluklar ve yapıya ilişkin verileri görmek mümkün oldu. Belirlenen iki noktada kazı çalışmaları başladı. Amacımız arkeolojik sit alanı olan bu alanda kazı çalışmalarını tamamlayıp kalenin şu anki durumunu ve geçmişine ilişkin verileri toplayabilmek" dedi.

        Alanı bir arkeopark şeklinde gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Görüntü olarak seyir zevki veren bir alanda bulunuyoruz. İnşallah burayı kendi formatına uygun bir düzenlemeyle Hakkarililerimizin, ülkemizin hizmetine sunarız. Yaşadığımız ve biriktirdiğimiz değerlerin üzerinden, yanından, sağından geçiyoruz ama yaşanmışlıkları, anıları, bize ait olan şeyleri unutmaya başlıyoruz. Bunlar geçmişimizin bir parçası. Geçmişimizi iyi öğrenip geleceğe daha iyi bakmak için bir aracı oluyor. Tarihi mekanların restorasyonu, ortaya çıkarılması, görünür kılınması çok değerli."

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        "BURAYI BİR ARKEOPARKA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

        Van Müze Müdürlüğünde görevli arkeolog Orhan Çetin de alanın 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Hakkari Beyleri'nin ikamet merkezi olarak kullanıldığını belirtti.

        Alanın niteliği ve kullanım amacının kazı çalışmalarının ilerlemesiyle tespit edileceğini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

        "Her ne kadar kalenin üstü Orta Çağ'a tarihlense de kalenin kuzey eteklerinde yapılan çalışmalardaki buluntular üzerinde yaptığımız incelemelerde son tunç erken demire kadar ulaşan geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir alanda derine doğru seviye seviye inerek başladık. İkinci alanda yer altında mahzen ya da bir koridor olabileceğini düşündüğümüz bir alan var. Bu alanın üzeri betonla kapatılmış. Üzerindeki beton blokları kaldırarak alttaki yapının niteliğini tam olarak anlamlandırabilmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Tespit ettiğimiz başka alanlar da var. Bunlarla ilgili ayrıca sondaj çalışmalarımız olacak. Bu alanla ilgili hayal ettiğimiz Hakkari halkının, bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği bir alan haline getirmek. Burayı, bir arkeoparka ve rekreasyon alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz."

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        #Çölemerik Kalesi
        #Hakkari
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