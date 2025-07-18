Coldplay konserinde skandal: Bir CEO'nun yasak aşkı dev ekranda ifşa oldu

ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşandı. Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.

REKLAM advertisement1

Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumlarken, “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar” dedi. Martin'in sunduğu seçeneklerden ilki doğru çıktı.

REKLAM

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de sosyal medyada yayıldı.

EŞİ SOYADINI SİLDİ

Andy Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron'ın, skandal ifşanın ardından sosyal medya hesaplarından 'Byron' soyadını kaldırması dikkat çekti.

Olayın ardından Andy Byron'dan olduğu iddia edilen bir açıklamanın ekran görüntüleri hızla sosyal medyada yayıldı. "İnternette dolaşan ânı ve yarattığı hayal kırıklığını kabul ediyorum" diye başlayan açıklamada, "Müzik ve neşe dolu bir gece olması gereken şey, herkesin gözü önünde gerçekleşen son derece kişisel bir hataya dönüştü. Eşimden, ailemden ve Astronomer'daki ekibimden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Bir eş, bir baba ve bir lider olarak benden daha iyisini hak ediyorsunuz" sözleri yer alıyordu.

Yasak aşkıyla yakalanan CEO'nun eşi, 'Byron' soyadını sosyal medyadan sildi REKLAM AÇIKLAMA SAHTE ÇIKTI Açıklamada ayrıca şu ifade vardı: Bu, olmak istediğim kişi veya kurulmasına yardımcı olduğum şirketi bu şekilde temsil etmek istediğim kişi değil. Düşünmeye, sorumluluk almaya, kişisel ve profesyonel olarak sonraki adımları belirlemeye zaman ayırıyorum. Bu süreçte mahremiyet istiyorum. Ancak özür X'te yayınlandıktan saatler sonra, açıklamanın sahte olduğu ortaya çıktı. Astronomer İletişim Direktörü Taylor Jones, Men's Journal'a yaptığı açıklamada, özürün "gerçek bir açıklama olmadığını" belirtti.