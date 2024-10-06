Günlük hayatın baskıları

Birçok insan, ebeveyn olmanın zorlukları, tam zamanlı işlerin gereklilikleri ve üniversite eğitiminin baskıları arasında denge kurmaya çalışıyor. Bu durum, bitmek bilmeyen bir iş döngüsüne kapılmamıza neden oluyor ve sürekli olarak stresli bir ruh hali yaratıyor. Bu baskılar, uykudan fedakarlık ederek özgürlük anları aramaya itiyor.