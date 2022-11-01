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Çok çocuklu ünlüler: İzzet Yıldızhan, Eddie Murphy, İbrahim Tatlıses, Alec Baldwin... - Magazin haberleri

Çok çocuklu ünlüler

En az '4 çocuk' diyerek taşıyıcı anne yöntemini tercih etmeden çok sayıda çocuk sahibi olan ünlü isimlerin kimler olduğunu derledik. İşte geniş aile seven ve çok fazla çocuk sahibi olan o isimler...

Giriş: 01.11.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EDDIE MURPHY (10)

    Oyuncu Eddie Murphy'nin Paulette McNeely ile birlikteliğinden 1989'da Eric adında bir çocuğu bulunuyor.

    Murphy, bir yıl sonra Tamara Hood’dan ikinci çocuğu Christian'ı kucağına almıştı.

    Ünlü oyuncu, 1993 ile 2006 yılları arasında evli kaldığı Nicole Mitchell'den ise; Bria, Miles, Shayne, Zola ve Bella adında beş çocuğu bulunuyor.

    Eddie Murphy, Mitchell'den ayrıldıktan sonra Melanie Brown ile aşk yaşamaya başlamıştı. Murphy'nin bu birliktelikten de Angel adında bir kızı dünyaya geldi.

    Ardından Paige Butcher ile nişanlanan Murphy, 2016'da Izzy, 2018'de de oğlu Max'i kucağına aldı.

  • İZZET YILDIZHAN (9)

    Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da 3 ayrı kadından 9 tane çocuğu bulunuyor.

  • İBRAHİM TATLISES (7)

    Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

    Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

    Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

    Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

    Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7'nci kez baba olmuştu.

  • ALEC BALDWIN (8)

    Oyuncu Alec Baldwin'in, 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı bulunuyor.

    Baldwin, daha sonra 2012'de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin; Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia ve Ilaria Catalina Irena adında 7 çocuğu var.

  • KEVIN COSTNER (7)

    Kevin Costner, 1978 ile 1994 yılları arasında ilk evliliğini gerçekleştirdiği Cindy Silva'dan Joe, Lily ve Annie adında 3 çocuğu var.

    Daha sonra Bridget Rooney ile aşk yaşayan Costner, 1996'da oğlu Liam'ı kucağına almıştı. Rooney ile ayrılığının ardından 2004'te Christine Baumhartner ile nikah masasına oturan Kevin Costner'ın bu birliktelikten de Cayden, Hayes ve Grace adında 3 çocuğu dünyaya geldi.

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