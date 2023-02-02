Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Sinema

'Çok Aşk'tan fragman geldi

Hasan Can Kaya’nın senaryosunu yazdığı, başrolü Büşra Pekin ve Uğur Yücel'le paylaştığı 'Çok Aşk' filminin fragmanı yayınlandı.

Giriş: 02.02.2023 - 04:41 | Güncelleme: ABONE OL
'Çok Aşk'tan fragman geldi
HABERTURK.COM

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı ‘Çok Aşk’ filminin fragmanı yayınlandı. 24 Şubat’ta sadece sinemalarda vizyona girecek olan filmin fragmanında zengin oyuncu kadrosu; Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel yer aldı.

Korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu filmin fragmanı renkli görüntülerden oluşuyor. 100 kişilik bir teknik ekiple ve 1200’ü aşkın yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanan çekimlerin ardından filmin post prodüksiyon çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Kısa sürede yüzbinlerce kişiye ulaşan ve sosyal medyada ses getiren ‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında 24 Şubat 2023 tarihinde sadece sinemalarda seyirciyle buluşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Pera Film'den yeni seçki: 'Uğrak'
Pera Film'den yeni seçki: 'Uğrak'
Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi
Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi
Sahnede 'Neyzen' ile devleşti 
Sahnede 'Neyzen' ile devleşti 
'Çok Aşk' 24 Şubat'ta sinemalarda
'Çok Aşk' 24 Şubat'ta sinemalarda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.